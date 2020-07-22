Сегодня ночью вандалы повредили сразу 15 прокатных велосипедов Bikenow на Троещине, причинив ущерб в размере 25 тыс. грн

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Два года назад сервис проката велосипедов Bikenow (тогда еще Nextbike) уже закрывал станции проката на столичной Троещине из-за вандализма. После сегодняшнего инцидента в том же районе Киева процедура вполне может повториться.

Как сообщил руководитель компании Алексей Кушка, сегодня ночью неизвестные вандалы повредили 15 велосипедов, причинив ущерб на сумму порядка 25 тысяч гривен.

Инцидент произошел в парке Молодежный, который находится в самом конце Троещины, между улицами Владимира Маяковского и Николая Закревского.

«Ни один из наших президентов этого не делал. И соседних стран тоже. Это сделали наши граждане-вандалы, которые наверняка знают, что такое Европа. По крайней мере где-то слышали. Так вот эти «приматы» взяли и ночью сбросили с парковки, которая обустроена выше забора, 15 велосипедов вниз на траву. Повредив велосипеды, по предварительным оценкам, на сумму около 25 тыс грн. Ищем свидетелей, которые видели этих приматов, или видео с камер в этом районе, для внесения лиц ФИО наших соотечественников на «доску почета» с занесением в реестр уголовных дел» — поделился Алексей Кушка.

За достоверные сведения о нарушителях представитель Bikenow пообещал вознаграждение, он также попросил запостить данную информацию в тематические и локальные районные группы соцсетей.

Напомним, что за два года с момента запуска муниципального велопроката киевляне и гости города более 75000 раз воспользовались его услугами. В момент запуска Nextbike/Bikenow в системе было всего 33 станции и 100 велосипедов. На данный момент станций 302, велосипедов — более 1000, при этом в ближайшие дни велопарк должны увеличить еще на 1000 велосипедов.

Источник: Bikenow