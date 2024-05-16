Netflix заказал «дополнительные эпизоды» для сериала «Проблема 3 тел»

Точное количество эпизодов и сезонов обещают объявить «позже».

Netflix объявил, что «обновил» сериал «Проблема 3 тел» и заказал дополнительные эпизоды — однако не анонсировал расширение, как второй полноценный сезон. Один из создателей шоу Дэвид Бениофф в апрельском интервью отмечал, что для «эпического завершения» сериала понадобится «три-четыре сезона».

Как Бениофф, так и Д.Б. Уайс продлили свое соглашение, заключенное с Netflix еще в 2019 году. Сейчас оба работают над исторической драмой «Смерть от молнии» / Death by Lightning, рассказывающей об убийстве президента США Джеймса Гарфилда.

Сериал «Проблема 3 тел», основанный на романах Лю Цисиня, рассказывает о группе ученых, которые объединяют усилия с правительством, чтобы противостоять большой угрозе для человечества, вызванной ошибочным решением, принятым молодой женщиной в Китае в 1960-х годах.

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В актерский состав вошли Эйза Гонсалес, Йован Адепо, Розалинда Чао, Джесс Хонг, Марло Келли, Алекс Шарп, Си Шимука, Зин Ценг, Саамер Усмани, Бенедикт Вонг, а также коллеги Уайса и Бениоффа по «Игре престолов» Джон Брэдли, Лиам Каннингем и Джонатан Прайс.

«Проблема 3 тел» дебютировал в марте и в течение трех недель возглавлял топ-10 сериалов на Netflix. Сериал оценили в 79% на Rotten Tomatoes — наша рецензия ниже по ссылке: