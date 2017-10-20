Новости
Компания Bosch разработала безопасную облачную систему обновления прошивки для автомобилей
6

Компания Bosch разработала безопасную облачную систему обновления прошивки для автомобилей

Компания Bosch разработала безопасную облачную систему обновления прошивки для автомобилей

Компания Bosch разработала систему Bosch Automotive Cloud Suite, которая сделает процесс обновление программного обеспечения автомобилей настолько же простым, как и обновление приложений на смартфонах. Система включает в себя все необходимые составляющие, включая блок управления и информационно-коммуникационную инфраструктуру автомобиля, а также современные технологии шифрования и облачный сервис Bosch IoT.

По мнению Bosch, беспроводное обновление программного обеспечения без посещения СТО вскоре станет стандартной функцией современных автомобилей. На сегодняшний день автомобили оснащены сотней блоков управления. Даже в компактных транспортных средствах насчитывается от 30 до 50 блоков. Программное обеспечение управляет практически каждой функцией в автомобиле. Кроме того, все больше и больше транспортных средств сейчас подключены к сети Интернет, к другим автомобилям и инфраструктуре. Это может стать причиной появления слабых мест в программном обеспечении и, как следствие, к различным махинациям. Обновление программного обеспечения через облачные сервисы предполагает решение, которое позволяет модернизировать автомобиль и повысить его безопасность.

Кроме того, обновление с помощью облачного сервиса предполагает возможность добавлять в системы автомобиля еще больше функций, расширяя возможности транспортного средства. Если необходимое оборудование уже установлено, новые функции программного обеспечения можно протестировать и загрузить. Таким образом, например, можно активировать функцию удержания на полосе движения или функцию помощи при парковке.

От внедрения такой системы должны выиграть не только водители: в 2015 году 15% отзывов в автомобильной индустрии США были связаны с ошибками программного обеспечения. Четыре года до этого данный показатель составлял всего 5% согласно исследованиям США, основанных на данных Национального управления безопасностью движением на дорогах (NHTSA). И для автопроизводителей и для их клиентов отзывные кампании – это огромная трата времени и денег, тогда как онлайн-обновление позволит значительно снизить данные показатели.

Разработанная Bosch система предполагает использование смартфона водителя или информационно-развлекательной системы автомобиля, где выбираются необходимые функции для загрузки. Данная информация передается на облачный сервис, который функционирует как магазин приложений, поддерживая обновление и гарантируя процесс загрузки программного обеспечения в системы транспортного средства. Также данные могут обновляться во время движения автомобиля, либо же в ночное время, когда транспортное средство находится на стоянке. Как только автомобиль находится в безопасных условиях (например, на парковке), обновление программного обеспечения устанавливается на соответствующий блок управления и активируется.

Безопасность данных обеспечивается технологиями шифрования, которые разработаны Escrypt, дочерней компанией Bosch. Комплексная архитектура безопасности с шифрованной информацией защищает передачу данных от несанкционированного доступа. Протоколы и фильтры безопасности в облачном интерфейсе автомобиля служат защитой от хакерских атак. Еще одна мера безопасности – возможность последовательного обновления. В случае возникновения проблемы, процесс обновления можно приостановить и настроить.

Источник: Bosch

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить