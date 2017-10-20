Компания Bosch разработала безопасную облачную систему обновления прошивки для автомобилей

Компания Bosch разработала систему Bosch Automotive Cloud Suite, которая сделает процесс обновление программного обеспечения автомобилей настолько же простым, как и обновление приложений на смартфонах. Система включает в себя все необходимые составляющие, включая блок управления и информационно-коммуникационную инфраструктуру автомобиля, а также современные технологии шифрования и облачный сервис Bosch IoT.

По мнению Bosch, беспроводное обновление программного обеспечения без посещения СТО вскоре станет стандартной функцией современных автомобилей. На сегодняшний день автомобили оснащены сотней блоков управления. Даже в компактных транспортных средствах насчитывается от 30 до 50 блоков. Программное обеспечение управляет практически каждой функцией в автомобиле. Кроме того, все больше и больше транспортных средств сейчас подключены к сети Интернет, к другим автомобилям и инфраструктуре. Это может стать причиной появления слабых мест в программном обеспечении и, как следствие, к различным махинациям. Обновление программного обеспечения через облачные сервисы предполагает решение, которое позволяет модернизировать автомобиль и повысить его безопасность.

Кроме того, обновление с помощью облачного сервиса предполагает возможность добавлять в системы автомобиля еще больше функций, расширяя возможности транспортного средства. Если необходимое оборудование уже установлено, новые функции программного обеспечения можно протестировать и загрузить. Таким образом, например, можно активировать функцию удержания на полосе движения или функцию помощи при парковке.

От внедрения такой системы должны выиграть не только водители: в 2015 году 15% отзывов в автомобильной индустрии США были связаны с ошибками программного обеспечения. Четыре года до этого данный показатель составлял всего 5% согласно исследованиям США, основанных на данных Национального управления безопасностью движением на дорогах (NHTSA). И для автопроизводителей и для их клиентов отзывные кампании – это огромная трата времени и денег, тогда как онлайн-обновление позволит значительно снизить данные показатели.

Разработанная Bosch система предполагает использование смартфона водителя или информационно-развлекательной системы автомобиля, где выбираются необходимые функции для загрузки. Данная информация передается на облачный сервис, который функционирует как магазин приложений, поддерживая обновление и гарантируя процесс загрузки программного обеспечения в системы транспортного средства. Также данные могут обновляться во время движения автомобиля, либо же в ночное время, когда транспортное средство находится на стоянке. Как только автомобиль находится в безопасных условиях (например, на парковке), обновление программного обеспечения устанавливается на соответствующий блок управления и активируется.

Безопасность данных обеспечивается технологиями шифрования, которые разработаны Escrypt, дочерней компанией Bosch. Комплексная архитектура безопасности с шифрованной информацией защищает передачу данных от несанкционированного доступа. Протоколы и фильтры безопасности в облачном интерфейсе автомобиля служат защитой от хакерских атак. Еще одна мера безопасности – возможность последовательного обновления. В случае возникновения проблемы, процесс обновления можно приостановить и настроить.

Источник: Bosch