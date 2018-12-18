Анонсирован смартфон Lenovo Z5s с чипсетом Snapdragon 710 и тройной камерой по цене от $202

Как и ожидалось, сегодня состоялась официальная презентация нового смартфона Lenovo Z5s. Предыдущие утечки во многом подтвердились. Эта новинка действительно предлагается в двух модификациях, которые можно отнести к среднему и флагманскому сегментам. В этом материале мы более подробно остановимся на более доступной версии, а флагманской модели посвящён отдельный материал.

Смартфон Lenovo Z5s содержит металлическую рамку, изготовленную из алюминия 6000 серии, и стеклянную заднюю панель из Corning Gorilla Glass. Новинка получил 6,3-дюймовый дисплей с каплеобразным вырезом в верхней части. Экран поддерживает разрешение Full HD+ (2340×1080 точек), имеет соотношение сторон 19,5:9 и занимает 92,6% поверхности лицевой панели.

В модификации Lenovo Z5s среднего уровня применяется процессор Snapdragon 710. Эта версия предлагается в виде нескольких конфигураций, которые могут отличаться объёмом оперативной памяти и ёмкостью встроенного хранилища. В частности, на выбор пользователей предлагаются модели с 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Для расширения ёмкости хранилища можно установить карту памяти microSD.

Камера на задней панели даже в модификации среднего уровня является тройной. Она включает 16-мегапиксельный модуль с автофокусом и объективом с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельный модуль с автофокусом и объективом с диафрагмой f/2.4 и 5-мегапиксельный модуль с фиксированным фокусом и объективом с диафрагмой f/2.4. Камера дополнена двухцветной LED вспышкой, она поддерживает 2-кратное оптическое приближение снимаемой сцены и способна записывать видео в разрешении 4K. Для съёмки автопортретов в каплеобразном вырезе размещена 16-мегапиксельная камера с объективом с диафрагмой f/2.0. Для улучшения качества автопортретов камера может комбинировать по четыре пиксела в один крупный пикспель. Также она может использоваться для распознавания лица пользователя. Дополнительным инструментом биометрической идентификации выступает сенсор отпечатков пальцев, расположенный на задней панели.

В смартфоне Lenovo Z5s применяется батарея ёмкостью 3300 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки с передачей 15 Вт энергии. Для подзарядки служит порт USB-C. Среди прочих характеристик новинки упоминаются модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, наличие двух слотов для SIM-карт, поддержка 4G VoLTE. Также сообщается об использовании двойного усилителя, стерео динамиков и 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Устройство имеет размеры 156,7×74,5×7,85 и массу 172 г. Заявлена защита от брызг воды. В качестве операционной системы используется прошивка ZUI 10 на базе Android 9 Pie.

Цена смартфона Lenovo Z5s составляет около $202 за конфигурацию с 4/64 ГБ памяти, $232 за конфигурацию с 6/64 ГБ памяти и $275 за версию с 6/128 ГБ памяти. Отдельно сообщается о выпуске ограниченной партии Lenovo Z5s Zhu Yilong Custom Edition с 6/128 ГБ памяти в количестве 4160 единиц. Его цена составит около $290. Официальные продажи новинки стартуют с 24 декабря.

Источник: gizmochina