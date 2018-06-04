Летняя распродажа в GOG: скидки до 90% и бесплатная раздача Xenonauts

В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала летняя распродажа. В рамках этого мероприятия можно приобрести игры со значительной скидкой – до 90%. Правда, не на все проекты предлагаются столь внушительные скидки. Например, при покупке недавно представленной игры Frostpunk можно сэкономить лишь 10%.

Самые интересные и выгодные предложения представлены на главной странице сервиса GOG, в частности, скидки на Pillars of Eternity, Divinity Original Sin II, Frostpunk, Elex и Tyranny. Также выгодным приобретением может стать серия Fallout, где скидки составляют 50-75%. За покупки во время распродажи пользователи сервиса будут получать подарки. Например, потратив $5 можно получить в подарок игру Sunless Sea, а потратив $20 — Rime. Всего в рамках распродажи предлагается более 1000 игр. Летняя распродажа в GOG продлится до 18 июня.

Также добавим, что на протяжении двух суток в GOG бесплатно раздают игру Xenonauts. Она была разработана независимой компанией Goldhawk Interactive и выпущена в июне 2014 года. Игра Xenonauts сделана по мотивам игры X-COM: UFO Defense и представляет собой смесь пошаговой стратегии и тактической ролевой игры.