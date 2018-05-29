Meizu M6T — смартфон с экраном 18:9, сдвоенной камерой и сканером лица за €110

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Компания Meizu только что представила в Китае новый бюджетный смартфон Meizu M6T, который нацелен на конкуренцию с Xiaomi Redmi 5 и Honor 7S. Все появившиеся ранее предварительные данные об устройстве подтвердились, так что нам остается только подвести итоги.

Начнем с того, что стоит Meizu M6T в зависимости от объемов памяти €110 (3/32 ГБ), €135 (4/32 ГБ), либо €150 (4/64 ГБ).

В качестве SoC здесь уже используется не Qualcomm, как у представленной на прошлой неделе модели Meizu M8c, а решение MediaTek. Говоря конкретнее, аппарат построен на 28-нм SoC MediaTek MT6750 с 8-ядерным CPU Cortex-A53 (1,5 ГГц) и GPU Mali-T860 MP2.

Дисплей у Meizu M6T тоже 18:9 (1440х720 пикселей), но крупнее – диагональю 5,7 дюйма.

Кроме того, в отличие от Meizu M8c, новый Meizu M6T может похвастать сканером отпечатков пальцев на задней панели, который можно использовать для управления интерфейсом при помощи жестов, и сдвоенной основной камерой.

Основная камера содержит сенсоры разрешением 13 и 2 Мп. В первом случае диафрагма объектива составляет F/2,2, во втором – F/2,4. Разрешение фронтальной — 8 Мп. Поддерживается технология распознавания лиц.

Емкость аккумулятора составляет 3300 мА·ч. Также можно упомянуть о наличии слота для карты памяти формата microSD объемом до 128 ГБ.

Новинка доступна в черном, красном и золотом цветах. Точная дата начала продаж пока не называется.

Источник: GSM Arena