Windows Mixed Reality – все. Microsoft закрывает собственную платформу-конкурента SteamVR и сворачивает поддержку гарнитур

Microsoft объявила об отказе от поддержки платформы Windows Mixed Reality. Компания планирует удалить эту функцию в следующем выпуске ОС. Windows Mixed Reality была попыткой Microsoft создать экосистему виртуальной реальности для ПК с Windows, но, к сожалению, в течение ряда лет активность в этой сфере была незначительной.

Несмотря на то, что для Windows Mixed Reality было создано несколько VR-гарнитур, большинство из них было выпущено в период с 2017 по 2021 год. Вероятно, OEM-производители охладели к Windows Mixed Reality, поскольку SteamVR оказалась гораздо более успешной платформой с гораздо более широким выбором игр.

Microsoft заявляет, что прекращение поддержки платформы Windows Mixed Reality также распространяется на поддержку использования гарнитуры Windows Mixed Reality со SteamVR, а также специального приложения Mixed Reality Portal, которое выступало в качестве среды запуска для VR-приложений и игр, созданных для Windows Mixed Reality.

HoloLens 2 — единственное оставшееся устройство Microsoft Windows Mixed Reality. Microsoft отменила HoloLens 3 и не анонсировала планов по выпуску преемника. HP Reverb G2 была последней гарнитурой Windows Mixed Reality, которая получила обновление в 2021 году.

Источник: windowscentral