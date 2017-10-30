Microsoft выпустила финальную версию нового Skype для Windows и macOS

Летом этого года Microsoft выпустила обновлённую версию мессенджера Skype для мобильных устройств, которая получила новый интерфейс. После этого проводилось тестирование данного интерфейса и на настольных платформах. И вот, он был внедрён в версиях Skype для Windows и Mac.

Microsoft получила много отзывов от пользователей относительно нового интерфейса мессенджера на мобильных устройствах и учла часть из них при разработке настольных версий Skype с новым внешним видом. Новый Skype для Windows и Mac включает настраиваемые темы, пользователи имеют возможность выбора между различными цветами оформления. Также внедрена функция сортировки чатов по времени, наличию непрочитанных сообщений или статусу. Вместе с тем, добавлена новая панель уведомлений, позволяющая контролировать упоминания в групповых чатах, реакции в сообщениях и пропущенные звонки. Кроме того, внедрена возможность использования дополнений, что позволяет внедрять изображения Giphy или видео с YouTube непосредственно в чаты.

Новая версия Skype доступна с сегодняшнего дня для компьютеров с операционными системами Mac или Windows 7 и новее, вплоть до Windows 10 предыдущих редакций. А вот пользователям Windows 10 с последним обновлением предстоит немного подождать появления новой версии Skype.

Источник: The Verge