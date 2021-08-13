Мінцифри анонсувало нові цифрові послуги в «Дії» — пенсії, субсидії, довідки, а також ряд послуг у судовій, будівельній та митній сферах





Як відомо, двічі на рік команда Мінцифри проводить Diia Summit, де презентує нові цифрові послуги для українців. Зараз команда активно готується до наступного Diia Summit. Про підготовку, нові сервіси та інші масштабні проекти Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв’ю ЗМІ.

«У кожному напрямку буде презентована найпопулярніша послуга у форматі онлайн. Це пенсії, субсидії, допомога одиноким матерям, довідки, пов’язані з РАГСом, інші соціальні послуги. Також ряд послуг у судовій, будівельній та митній сферах. Це будуть топпослуги як для громадян, так і для бізнесу. Багато з них будуть нести значний антикорупційний ефект», — сказав Михайло Федоров.

Точний перелік послуг буде визначено ближче до події. Зараз першочергове завдання — перехід України в режим «без паперів». Уже з 23 серпня цифрові паспорти в Дії стануть офіційними. Це буде першим великим кроком до країни без черг, довідок і ксерокопій. Що стосується паспортів-книжечок, то в Дії вони не відображатимуться через питання безпеки.

«Паперовий паспорт легко підробити, а це насамперед безпека для громадян. Поступово всі переходять вже на ID-картки. Ти отримуєш ID-картку або закордонний паспорт — інформація про тебе потрапляє в демографічний реєстр. Це відкриває безліч можливостей для отримання державних послуг», — зазначив Михайло Федоров.

З’являється багато запитань щодо закордонного паспорта в Дії, зокрема, чому з ним не можна перетинати кордони інших країн. Це проект глобального масштабу і планів його реалізації поки що немає.

«Щоб із закордонним паспортом у Дії можна було подорожувати за кордон, його мають визнати інші країни. Поки що в нас є першочергові внутрішні завдання — перенесення всіх послуг в онлайн. Наприклад, зміна місця реєстрації на всій території України, отримання субсидії чи допомога людям у різних життєвих ситуаціях для нас більш пріоритетні».

Михайло Федоров нагадав, що у нас в країні вже є цифрові документи, за якими можна ідентифікувати особу, є найбільш популярні державні послуги. Час рухатися далі і восени команда Мінцифри представить нові послуги, які не тільки зекономлять час і нерви кожному українцю, а й пришвидшать цифровізацію України на масштабному рівні.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України