Минцифры: Более 2500 украинских школ необходимо подключить к скоростному интернету до конца 2020 года, стоимость реализации проекта составит 720 млн грн





Минцифры вместе с Минобразования направило местным администрациям письмо о необходимости срочного подключения к интернету более 2 тысяч школ за счет финансирования из образовательной субвенции.

Вчера, 31 августа 2020 года, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития инфраструктуры Александр Шелест провел брифинг по подключению украинских школ к качественному интернету. По подсчетам Минцифры, 2531 украинская школа расположена в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Это означает, что они не имеют возможности подключиться к качественному интернету. Соответственно, в условиях карантина и при необходимости дистанционного обучения, ученики и учителя этих учебных заведений не смогут проводить полноценное интерактивное обучение.

Для обеспечения качественного дистанционного обучения в условиях карантина, учреждения общего среднего образования должны иметь подключение к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с с возможностью изменения на тарифный план со скоростью 1 Гбит/с без обновления сетевого оборудования. Кроме того, семьи, где проживают ученики и учителя, должны иметь техническую возможность подключиться к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с по рыночной цене. Для этого по мнению Минцифры нужно, чтобы в этих населенных пунктах было покрытие оптоволоконной сети.

На прошлой неделе Министерство цифровой трансформации с Министерством образования и науки направили совместное письмо к руководителям областных государственных администраций с полным перечнем школ, требующих первоочередного подключения к фиксированному интернету еще до конца 2020 года.

Для подключения всех 2531 школ по подсчетам Минцифры необходимо до 720 млн грн, эти средства могут быть выделены из остатков образовательных субвенций, которые находятся в распоряжении местных бюджетов. Подробные расчеты максимальной стоимости подключения к оптоволоконным сетям по каждой области и имеющиеся объемы остатков образовательной субвенции по каждому местному бюджету, Минцифры и МОН также предоставили в совместном письме к руководителям ОГА.

В Минцифры напомнили, что вся архитектура сети, построенной к сетевому оборудованию внутри помещения школ, должна базироваться исключительно на волоконно-оптических линиях связи без применения радиотехнологий. Для этого в технических требованиях рекомендуется предусмотреть предоставление услуги доступа к интернету со скоростью 1 Гбит/с до 31.01.2021 года без удержания абонентской платы. Учитывая значительную стоимость подключения, рекомендуется предусмотреть предоставление услуг по доступу к интернету без удержания абонентской платы до конца 2022 года со скоростью не менее 100 Мбит/с.

Минцифры просит перед проведением закупки услуг подключения и после закупки проводить замеры параметров интернет-подключения в помещении каждой школы с помощью технологических методов определения скорости и задержки. Для того, чтобы такие закупки были максимально эффективными, каждую закупку необходимо согласовывать с Минцифры как с Генеральным государственным заказчиком национальной программы информатизации.

Отметим, что недавно Минцифры впервые в Украине провело детальное исследование подключения к глобальной сети социальных объектов фиксированного интернета, в частности — школ. Согласно исследованию Минцифры, всего в Украине 16317 школ. Из них имеют подключения к интернету с помощью оптоволоконных технологий — 9773 (60%), а не имеют — 6544 (40%).

Напомним, что в августе МОЗ утвердил рекомендации для работы учебных заведений с 1 сентября: маски на занятиях необязательны, температурный скрининг учителей, контроль за состоянием здоровья, запрет «шведского стола» и т.д.

Источник: Минцифры