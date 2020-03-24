Минг-Чи Куо: Apple может внедрить в iPhone стабилизацию изображения со сдвигом сенсора





Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился своим очередным прогнозом относительно возможностей iPhone следующего поколения. По его словам, одна из грядущих моделей смартфона может получить систему стабилизации изображения на базе сдвига сенсора. Таким образом, технология стабилизации изображения станет доступной и для сверхширокоугольного модуля камеры.

Как отмечает Куо, такая технология стабилизации изображения может появиться в новом 6,7-дюймовом iPhone. Технология перемещает датчик изображения внутри камеры для компенсации дрожания рук. В настоящее время стабилизация изображения доступна только на стандартном широкоугольном и телеобъективах. Для этих камер Apple использует оптическую стабилизацию изображения, которая использует движение объектива (а не движение датчика) для компенсации дрожания. Пока неясно, будут ли все три камеры переведены на стабилизацию на базе смещения датчика или некоторые из них будут продолжать использовать оптическую стабилизацию изображения.

Куо также рассказывает о вероятных инновациях, которые могут появиться в следующих нескольких поколениях iPhone. По его словам, в 2021 году стабилизация изображения со сдвигом сенсора появится у двух или трёх моделей iPhone. Затем, в 2022 году, по крайней мере, один вариант iPhone может оснащаться перископическим объективом с 5-10-кратным оптическим увеличением. Текущие модели смартфонов Apple имеют 2-кратное максимальное оптическое увеличение, в то время как цифровое увеличение ограничено 10-кратным.

Источник: The Verge