Минимальный дневной лимит использования приложения Instagram увеличен с 10-15 до 30 минут

За последние пару лет Instagram и Facebook предложили несколько способов контролировать проведенное в приложениях время. Например, появилась возможность установить дневной лимит времени, по истечении которого пользователь получит напоминание о том, что пора сделать перерыв. Похоже, Instagram незаметно увеличил минимальный дневной лимит с 10-15 минут до 30. Причем UX-дизайн как будто подталкивает пользователей выбрать именно трехчасовой «лимит», поскольку именно эта опция находится в самом верху, пишет TechCrunch.

Настройки в приложении Facebook более детализированы. Пользователи могут выбрать любое ограничение по времени с шагом в пять минут.

Незадолго до этого Meta Platforms, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, отчиталась об уменьшении количества ежедневных пользователей — такое произошло впервые в истории компании. А основное приложение Facebook потеряло около 1 млн ежедневно активных пользователей в Северной Америке. После этого акции Meta упали на 20%, что привело ко снижению рыночной стоимости примерно на 200 млрд долл.