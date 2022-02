Через 15 лет после запуска Facebook переименовала ленту новостей в… ленту

Ребрендинг в Meta продолжается, и вслед за недавним изменением названия компании теперь дошла очередь до отдельных функций соцсети. В этот раз принято решение переименовать ленту новостей Facebook (Facebook News Feed). Это основной компонент сервиса, который пользователи просматривают, чтобы видеть, чем делятся их друзья, родственники, кумиры, лидеры общественного мнения, СМИ и т.д.

Изменение названия ленты новостей нельзя назвать радикальным шагом. Теперь вместо News Feed будет применяться название Feed (Лента). Предыдущее название News Feed использовалось на протяжении более 15 лет – с самого момента запуска этой функции. В Meta уточняют, это «просто изменение названия, чтобы лучше отразить разнообразный контент, который люди видят в своих лентах». И это переименование «не влияет на работу приложения в более широком смысле».

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc

— Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022