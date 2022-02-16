Через 15 лет после запуска Facebook переименовала ленту новостей в… ленту

Ребрендинг в Meta продолжается, и вслед за недавним изменением названия компании теперь дошла очередь до отдельных функций соцсети. В этот раз принято решение переименовать ленту новостей Facebook (Facebook News Feed). Это основной компонент сервиса, который пользователи просматривают, чтобы видеть, чем делятся их друзья, родственники, кумиры, лидеры общественного мнения, СМИ и т.д.

Изменение названия ленты новостей нельзя назвать радикальным шагом. Теперь вместо News Feed будет применяться название Feed (Лента). Предыдущее название News Feed использовалось на протяжении более 15 лет – с самого момента запуска этой функции. В Meta уточняют, это «просто изменение названия, чтобы лучше отразить разнообразный контент, который люди видят в своих лентах». И это переименование «не влияет на работу приложения в более широком смысле».

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc — Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022

Вероятно, ребрендинг является следствием скандалов, вызванных распространением новостей и информации в Facebook. Исследования показали, что дезинформация получает гораздо больше внимания на платформе, чем отчеты, основанные на фактах. Вместе с тем регулирующие органы изучают, как крупные технологические компании алгоритмически ранжируют контент в своих каналах распространения информации. Со своей стороны, Meta заявила, что работает над сокращением количества политического контента, который отображается на домашних страницах людей. Её собственное исследование показало, что алгоритм новостной ленты может подтолкнуть даже политиков к более экстремальным высказываниям.

Изменение названия ленты также может помочь устранить возможную путаницу в приложении. Более 15 лет назад, когда появилась лента новостей, в Facebook не было вкладки «Новости», с которой пользователи могли бы её перепутать. В служебной записке для сотрудников Meta указывает, что название «Лента новостей» заставляло людей думать, что это место для новостей, а не публикаций от друзей.

Источник: The Verge