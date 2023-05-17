Новости Софт 17.05.2023 в 19:07

Минцифра запускает образовательную платформу «Дія.Освіта» для людей, желающих овладеть новой специальностью

Вадим Карпусь

Автор новостей

Министерство цифровой трансформации запустило масштабный проект «Дія.Освіта». Это национальная учебная платформа для распространения актуальных знаний и навыков, где можно бесплатно учиться, овладеть новой профессией и ознакомиться с актуальными вакансиями.

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«Дія.Освіта» — это следующий этап эволюции проекта «Дія.Цифрова освіта», который стартовал в 2020 году и был сосредоточен на цифровых навыках и цифровой грамотности. Теперь эта инициатива становится еще более глобальной и предлагает научиться более широкому перечню специальностей, не только связанных с цифровыми технологиями. Например, платформа содержит курсы (они называются образовательными сериалами) для тех, кто хочет стать баристой, плиточником, ландшафтным дизайнером или кондитером. В настоящее время в «Дія.Освіта» доступно около 150 курсов. Все они бесплатны и доступны всем желающим.

Мінцифра запускає освітню платформу «Дія.Освіта» для людей, які бажають опанувати нову спеціальність

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в настоящее время в Украине из-за войны зарегистрировано почти 5 млн вынужденных переселенцев. На новом месте им приходится начинать жизнь с нуля. Новая платформа позволит им и другим заинтересованным лицам «сделать шаг навстречу новой профессии».

Актуальные знания на «Дія.Освіта» излагаются в формате сериалов эдьютейнмент-формата (сочетание обучения и развлечений), микрообучения с обязательными стоп-уроками, подкастов, вебинаров, гайдов, а лицами многих курсов становятся эксперты, известные деятели и лидеры мнений. Пользователь может выбрать персональный график обучения, чтобы не только линейно учиться, но и решать, какие серии из каких сериалов ему было бы полезно пройти. Образовательные сериалы ориентированы на все ключевые целевые аудитории всех возрастов.

Мінцифра запускає освітню платформу «Дія.Освіта» для людей, які бажають опанувати нову спеціальність

В дополнение к теоретической части можно проходить симуляторы с реальными задачами, с которыми сталкиваются работники в разных областях. Симулятор – это инструмент, имитирующий реальную рабочую ситуацию и позволяющий пользователю попробовать себя в роли профессионала, ответив на вопросы эксперта. После выбранного ответа эксперт объяснит, какой из них был правильным.

На сайте также будет доступен профориентационный тест, который поможет тем, кто еще не определился с работой своей мечты, и тем, кто ищет для себя новую карьерную возможность. Ответив на 94 вопроса, пользователь получит ориентир, по которому нужно двигаться навстречу профессии, отвечающей его способностям и талантам.

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Полный список профессий и направлений можно просмотреть на портале osvita.diia.gov.ua, и этот список будет постоянно пополняться. Приоритет составляют профессии, пользующиеся спросом на рынке труда. После успешного завершения обучения, каждый получает сертификат, который можно добавить в резюме.


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