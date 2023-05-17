Минцифра запускает образовательную платформу «Дія.Освіта» для людей, желающих овладеть новой специальностью

Министерство цифровой трансформации запустило масштабный проект «Дія.Освіта». Это национальная учебная платформа для распространения актуальных знаний и навыков, где можно бесплатно учиться, овладеть новой профессией и ознакомиться с актуальными вакансиями.

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«Дія.Освіта» — это следующий этап эволюции проекта «Дія.Цифрова освіта», который стартовал в 2020 году и был сосредоточен на цифровых навыках и цифровой грамотности. Теперь эта инициатива становится еще более глобальной и предлагает научиться более широкому перечню специальностей, не только связанных с цифровыми технологиями. Например, платформа содержит курсы (они называются образовательными сериалами) для тех, кто хочет стать баристой, плиточником, ландшафтным дизайнером или кондитером. В настоящее время в «Дія.Освіта» доступно около 150 курсов. Все они бесплатны и доступны всем желающим.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в настоящее время в Украине из-за войны зарегистрировано почти 5 млн вынужденных переселенцев. На новом месте им приходится начинать жизнь с нуля. Новая платформа позволит им и другим заинтересованным лицам «сделать шаг навстречу новой профессии».

Актуальные знания на «Дія.Освіта» излагаются в формате сериалов эдьютейнмент-формата (сочетание обучения и развлечений), микрообучения с обязательными стоп-уроками, подкастов, вебинаров, гайдов, а лицами многих курсов становятся эксперты, известные деятели и лидеры мнений. Пользователь может выбрать персональный график обучения, чтобы не только линейно учиться, но и решать, какие серии из каких сериалов ему было бы полезно пройти. Образовательные сериалы ориентированы на все ключевые целевые аудитории всех возрастов.

В дополнение к теоретической части можно проходить симуляторы с реальными задачами, с которыми сталкиваются работники в разных областях. Симулятор – это инструмент, имитирующий реальную рабочую ситуацию и позволяющий пользователю попробовать себя в роли профессионала, ответив на вопросы эксперта. После выбранного ответа эксперт объяснит, какой из них был правильным.

На сайте также будет доступен профориентационный тест, который поможет тем, кто еще не определился с работой своей мечты, и тем, кто ищет для себя новую карьерную возможность. Ответив на 94 вопроса, пользователь получит ориентир, по которому нужно двигаться навстречу профессии, отвечающей его способностям и талантам.

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Полный список профессий и направлений можно просмотреть на портале osvita.diia.gov.ua, и этот список будет постоянно пополняться. Приоритет составляют профессии, пользующиеся спросом на рынке труда. После успешного завершения обучения, каждый получает сертификат, который можно добавить в резюме.