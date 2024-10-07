Новости Кино 07.10.2024 в 10:40 comment views icon

На Netflix вышло фэнтезийное аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и Цапля» — без украинского дубляжа, но с субтитрами

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Катерина Даньшина

Автор новостей

На Netflix вышло фэнтезийное аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и Цапля» — без украинского дубляжа, но с субтитрами

Оскароносный фильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и Цапля» с сегодняшнего дня транслируется на Netflix — к сожалению, без украинского дубляжа или озвучки, но с украинскими субтитрами.

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Действие фильма происходит во время Второй мировой войны и сосредоточено на истории мальчика Махито Маки, который после потери матери переезжает с отцом и его новой женой из Токио как можно дальше от войны.

«В сельской местности Махито встречает удивительную цаплю, которая проводит его в фантастический мир, где встречаются живые и умершие».

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«Мальчик и Цапля» — это первый полнометражный фильм Миядзаки за последние 10 лет (ранее говорилось, что последний, однако в Studio Ghibli опровергли эти слухи). Лента получила премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм и собрала более $167 млн по всему миру. Для Хаяо, это уже третья статуэтка — в 2001 году в категории анимации победил его фильм «Унесенные призраками», а в 2014 году сам Миядзаки получил режиссерскую награду.

Миядзаки написал и срежиссировал «Мальчика и Цаплю» — причем, как полуавтобиографическую историю. Музыкальное сопровождение к мультфильму создал композитор Studio Ghibli Джо Хисаиси, а англоязычную версию «Мальчика и цапли» озвучили Кристиан Бейл, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон.

Напомним, что в рамках нового соглашения Netflix на стриминге должны появиться 22 фильма Studio Ghibli: коме «Мальчика и Цапли» для просмотра доступны «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо» и другие.

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