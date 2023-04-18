«Не больше 10 твитов в день». Илон Маск говорит, что новостные сайты должны быть менее активными в Twitter — а сам за выходные опубликовал 100 постов

На днях Илон Маск дал интервью телеканалу Fox News, где среди прочего рассказал о противоречивых отношениях со СМИ и поделился своим видением того, как новостные сайты должны работать в Twitter.

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Миллиардер вспомнил The New York Times — издание, которое ранее лишил синей галочки в ответ на отказ заплатить за верификацию — и назвал его «твиттерным эквивалентом диареи». Свое заявление он объяснил тем, что NYT публикует в соцсети каждую отдельную статью — «даже самые скучные и те, которые не попадают в газету».

«Если вы будете следить за @NYTimes в Twitter, вас будут засыпать сотнями твитов в день, и вся ваша лента будет заполнена NY Times. Какие здесь самые важные истории дня? Опубликуйте, например, 10 или что-нибудь такое – определенное количество, которым можно управлять», — добавил он.

По данным трекера социальных сетей Socialblade, на который ссылается Insider, за последние две недели издание публиковало твиты в среднем 110 раз в день, а за последние выходные – в общей сложности 92 твита. Вместе с тем сам Маск в субботу и воскресенье опубликовал 102 поста, которые сообщали об обновлениях в Twitter и SpaceX, а также несколько коротких ответов и два мема.

And people who steal memes! pic.twitter.com/RNjmq4Aifo — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2023

«С моей учетной записью, взаимодействовали больше всего в системе — еще до приобретения Twitter, и поэтому я точно знаю, как им пользоваться», — сказал Маск.

В марте миллиардер обошел Барака Обаму по количеству фолловеров в Twitter. Экс-президент США едва ли не дольше всего занимал первое место в рейтинге с 133 042 105 поклонниками, а Маск превзошел этот рекорд, собрав 133 044 709 подписчиков.

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Однако в мартовской статье Platformer говорится, что Илон Маск – один из 35 «VIP-персон», чьи твиты тайно приоритетны в Twitter. Среди других – звезда NBA Леброн Джеймс, консервативный комментатор Бен Шапиро и американский политический деятель Александрия Окасио-Кортез.

Ранее Маск опроверг другую информацию об искусственном повышении охватов лично для него. Пользователи заметили, что в ленте «Для вас» появилось больше публикаций миллиардера – мы насчитали тогда не менее 7 постов и несколько ответов. Все посты отражались сверху, и только потом можно было увидеть твиты друзей и других интересных людей. «Обновление» ввели всего через несколько дней после того, как Маск пожаловался на падение популярности в соцсети, и уволил из-за этого ведущего инженера.

В еще одном интервью, на этот раз изданию BBC, Маск сказал, что хочет перестать публиковать посты после 3-х часов ночи.

«Я несколько раз выстрелил себе в ногу этими твитами», – сказал он и добавил, что оставил в заметках немало текстов, которые могли бы ему испортить жизнь.

Ранее в твитах миллиардер предлагал Украине отказаться от Крыма в пользу России и сделать Тайвань специальным административным районом Китая.