Starship впервые летит на орбиту — наблюдаем за историческим запуском SpaceX вживую

SpaceX продолжает творить историю: менее чем через два часа (если не помешает погода и не возникнет других непредвиденных технических затруднений) команда попытается осуществить первый орбитальный запуск Starship (OTF или orbital test flight) — 120-метровая система в собранном виде (50-метровый корабль) Starship SN24 с 70-метровым ускорителем Super Heavy B7), ранее прошедшей все необходимые испытания, установлена ​​вертикально на площадке Starbase в Техасе и дожидается начала отсчета. И, конечно же, планируется прямая трансляция этого исторического события, поэтому приглашаем всех желающих стать свидетелями этого исторического момента, потенциально знаменующего новую веху в освоении космоса.

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Несколько слов, чтобы сориентироваться в развитии программы Starship

15 апреля FAA выдал SpaceX лицензию на орбитальные запуски Starship сроком на 5 лет — для этого компания Илона Маска за последние 10 месяцев выполнила все 75 мероприятий ранее утвержденной программы. Последний раз SpaceX запускала Starship в мае 2021 года – тогда Starship SN15 совершил первый полностью успешный высотный полет. С тех пор SpaceX множество раз корректировала график и переносила первый орбитальный полет многоразовой метаново-кислородной системы Starship, предназначенной для перевозки людей на Луну и Марс, а также для выведения грузов на орбиту по относительно доступной цене.

Сегодняшнему событию предшествовала масштабная программа наземных тестирований: в конце января 2023 года 120-метровая система (Starship SN24 + Super Heavy B7) прошла тестовую заправку в полностью собранном виде (этот тест — генеральная репетиция предстартового отсчета. В конце сентября 2022 года SpaceX Booster 7 с 7 метановыми двигателями Raptor, в ноябре состоялись огневые испытания уже с 14 двигателями, которые тогда выдали тягу 3220 тс, что больше стартовой тяги Falcon Heavy (2326 тс). А в начале февраля прошли огневые испытания системы в полной конфигурации с 33 двигателями, тогда одновременно провели прожигание 31 двигателя — теоретически Super Heavy в полной конфигурации с 33 двигателями сможет выдавать тягу до 7590 тс. Это более чем вдвое превышает возможности текущего рекордсмена — знаменитую ракету NASA Saturn V. Относительно Starship, одновременно второй степени и пассажирский/грузовой корабль, еще в ноябре 2021 года состоялись огневые испытания в полной конфигурации — с шестью кислородно-метановыми двигателями (три для выполнения маневров на низких высотах и ​​в плотной атмосфере, и еще три – для работы в безвоздушном пространстве). И вот мы здесь.

Наблюдаем за первой попыткой орбитального запуска Starship вживую

Стартовое окно откроется в 16:00 по киевскому времени и будет открытым до 17:30. Прогноз погоды для возможности предполагает высокую вероятность благоприятных условий для запуска. Однако метеоданные будут постоянно обновляться, так что все еще может измениться как на лучшую, так и на худшую сторону. Существует очень большая вероятность, что сегодня не все пойдет по плану (до сих пор бустер Super Heavy не летал даже отдельно от Starship), так что SpaceX уже рассматривает резервные даты запуска на этот случай (накануне дополнительные TFR (временные ограничения полетов) были изданы на 19-24) апреля).

SpaceX будет транслировать событие вживую на официальном канале YouTube. Как всегда, можно наблюдать за подготовительными этапами, в частности, заправкой основной и верхней ступеней ракеты криогенными компонентами топлива. Также планируются неофициальные трансляции от космических энтузиастов – популярный NASASpaceflight или украинский Alpha Centauri (окна трансляции на YouTube ниже). За обновлениями также можно следить в соцсетях – на официальных страницах SpaceX и Илона Маска в Twitter – 1 и 2.

Официальная трансляция SpaceX (на английском) начнется в 15:15

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Неофициальная трансляция NASASpaceflight (на английском) уже началась

Неофициальная трансляция Alpha Centauri (на украинском) начнется в 15:00

Как это будет и какие шансы на успех

Профиль тестового орбитального запуска Starship остается неизменным – через 3 минуты после запуска со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе ускоритель Super Heavy отделится и приводится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит около совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводится в 100 километрах от входящего в состав Гавайского архипелага острова Кауаи. Компания рассчитывает, что весь тестовый полет будет длиться 90 минут.

Ниже полное расписание основных этапов запуска Starship:

Относительно первого орбитального запуска Starship, еще в конце 2021 года Илон Маск в одном из интервью выразил сомнение , что Starship с первого раза достигнет орбиты, а затем не раз повторял эту оценку . Президент SpaceX Гвен Шотуэлл в рамках недавней 25-й ежегодной конференции FAA сообщила, что главная цель — не взорвать стартовую площадку. И это будет успех.

В конце 2021 года SpaceX планировала выполнить до дюжины тестовых запусков Starship в 2022 году, чтобы завершить программу испытаний и перейти к запуску реальных полезных нагрузок в 2023 году. Разработка отстает минимум в год от этих планов — в июне 2022-го Илон Маск рассказывал, что следующие улучшенные пары корабля и ускорителя будут появляться ежемесячно, и по новому плану, в этом году планируют собрать 5 систем — для достижения цели компании необходимо готовить в среднем по одному Starship Full Stack каждые 1,5 месяца. По состоянию на начало апреля S25 & SH B9 уже собраны и проходят испытания, пара S26 & SH B10 уже собраны, пара S27 и B11 на подходе (корабль уже есть, а ускоритель – в стадии крупноузловой сборки), а последующие пары S28, S29 и B12 собираются в цехах.

Из недавних интересных обновлений SpaceX не планирует запускать людей уже в 15-м полете корабля, а планирует перед этим совершить 100 или 200 запусков в беспилотном варианте. В настоящее время SpaceX нацеливается на 2030-й год как ориентировочный для отправки людей на Марс. Это согласуется с предварительными оценками Илона Маска — недавно он выразил надежду, что человечество будет жить на Марсе через 20 лет.

В преддверии первой попытки орбитального запуска Starship на YouTube-канале SpaceX вышло видео с анимацией предстоящего пилотируемого полета Starship на Марс — с дозаправкой на орбите и возвращением Super Heavy. На самом деле, это обновленная версия старого видео, которое впервые показывали на презентации апдейтов Starship в феврале 2022 года, но с некоторыми улучшенными визуальными эффектами.

Подробнее о ключевых вехах развития программы, деталях первого орбитального запуска и перспективах Starship — можно почитать в нашем прошлогоднем долгочите, который до сих пор является актуальным (частично).