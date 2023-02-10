У Илона Маска упали охваты в Twitter — после чего он уволил ведущего инженера

Уже несколько недель Илон Маск переживает о том, сколько людей видят его твиты. Несколько дней назад генеральный директор Twitter закрыл свой аккаунт на день, чтобы проверить, может ли это увеличить его аудиторию. Этот шаг был сделан после того, как несколько известных правых аккаунтов, с которыми общается Маск, пожаловались, что последние изменения в Twitter уменьшили их охваты.

«Это смешно. У меня более 100 миллионов подписчиков, и я получаю только десятки тысяч показов», — сказал Маск на совещании с инженерами и советниками, согласно источникам The Verge.

Один из двух главных инженеров компании предположил, что меньше чем через год после покупки Маском Twitter, интерес к его выходкам угас. Сотрудники показали директору внутренние данные по взаимодействию с его аккаунтом вместе с диаграммой Google Trends. Согласно предоставленной информации, в апреле прошлого года миллиардер был на «пике» популярности в поисковых рейтингах, обозначенном оценкой «100», а ныне имеет всего 9 баллов.

Маск, похоже, не обрадовался новости, и решил просто уволить инженера, выразившего свое мнение. Также, по словам работников, он поручил персоналу отслеживать, сколько раз каждый из его твитов попадает в рекомендации.

Около двух месяцев назад Twitter добавил счетчик просмотров для публикаций. В то время Маск обещал, что функция поможет понять насколько динамична платформа.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video. Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022

Однако эффект был противоположным: подчеркнув, сколь мало интереса вызывают публикации у людей, по сравнению с общим объемом аудитории. В то же время, согласно недавнему исследованию, использование Twitter в США снизилось почти на 9% после приобретения Маском.

Источники Twitter говорят, что сама функция счетчика может способствовать снижению охвата. Кнопки «Нравится» и «Ретвит» были уменьшены для отображения просмотров, поэтому их немного труднее нажимать.

В среду соцсеть впервые серьезно «слегла» после покупки Маском Twitter. Пользователи не могли делать публикации — им выбивало сообщение о «превышении дневного лимита твитов». Оказалось, что сотрудник случайно удалил данные для внутреннего сервиса, устанавливающего лимиты скорости использования Twitter. Команда, работавшая над этим сервисом, покинула компанию в ноябре в рамках массовых сокращений.

В целом опрос нынешних работников Twitter демонстрирует картину проблемного рабочего места, где все зависит от капризов Маска. Такой хаос уменьшает вероятность того, что миллиардер когда-нибудь возместит $44 миллиарда долларов, которые он потратил на покупку Twitter, и может ускорить свое банкротство.

«Большинство нашего рабочего времени посвящено трем основным сферам: тушению «пожаров» (в основном вызванных увольнением не тех людей и попыткам восстановиться от этого), выполнению невозможных задач и «повышению эффективности» без четких указаний по ожидаемым конечным результатам», — сказал один из сотрудников.

В ближайшее время Федеральная торговая комиссия планирует провести аудит компании, и сотрудники сомневаются, что у Twitter есть необходимая документация для прохождения проверки. В прошлом году, до пришествия Маска, FTC оштрафовала Twitter на $150 миллионов за нарушение договора; еще одно нарушение почти наверняка приведет к дополнительным штрафам в миллионы долларов и шквалу новостей – возможно, это снова увеличит охват твитов Маска.

Источник: The Verge