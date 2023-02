У Илона Маска упали охваты в Twitter — после чего он уволил ведущего инженера

Уже несколько недель Илон Маск переживает о том, сколько людей видят его твиты. Несколько дней назад генеральный директор Twitter закрыл свой аккаунт на день, чтобы проверить, может ли это увеличить его аудиторию. Этот шаг был сделан после того, как несколько известных правых аккаунтов, с которыми общается Маск, пожаловались, что последние изменения в Twitter уменьшили их охваты.

Один из двух главных инженеров компании предположил, что меньше чем через год после покупки Маском Twitter, интерес к его выходкам угас. Сотрудники показали директору внутренние данные по взаимодействию с его аккаунтом вместе с диаграммой Google Trends. Согласно предоставленной информации, в апреле прошлого года миллиардер был на «пике» популярности в поисковых рейтингах, обозначенном оценкой «100», а ныне имеет всего 9 баллов.

Маск, похоже, не обрадовался новости, и решил просто уволить инженера, выразившего свое мнение. Также, по словам работников, он поручил персоналу отслеживать, сколько раз каждый из его твитов попадает в рекомендации.

Около двух месяцев назад Twitter добавил счетчик просмотров для публикаций. В то время Маск обещал, что функция поможет понять насколько динамична платформа.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022