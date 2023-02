Twitter теперь показывает все публикации Илона Маска — даже тем, кто на него не подписан

Похоже, Маск нашел способ как решить проблему с падением охватов — просто добавлять все свои новые посты в ленту пользователей, несмотря на алгоритмы Twitter.

Журналисты The Verge утверждают, что с понедельника лента «Для вас» переполнена публикациями и ответами Маска.

Я насчитала не менее 7 публикаций от него в своей ленте, к тому же мне показали несколько ответов. Все посты отразились сверху, и только потом мне показали твиты моих друзей.

Издание утверждает, что такая ситуация возникла и у тех, кто не подписан на Илона Маска.

Такое «обновление» произошло через несколько дней после того, как Маск пожаловался, что у него «упали» охваты, и уволил из-за этого ведущего инженера. Сообщалось, что внутренние данные Twitter свидетельствуют, что аккаунт Илона достиг пика популярности в поисковых рейтингах в апреле 2022 года, и с тех пор внимание к нему значительно снизилось. Алгоритмы соцсети, как утверждали инженеры, к этому не были причастны.

В минувшие выходные Маск отмечал, что Twitter внес «определенные изменения», чтобы решить проблему с «видимостью». Гендиректор соцсети жаловался, что 95% его твитов не доходят до аудитории.

Long day at Twitter HQ with eng team

Two significant problems mostly addressed:

1. Fanout service for Following feed was getting overloaded when I tweeted, resulting in up to 95% of my tweets not getting delivered at all. Following is now pulling from search (aka Earlybird).… https://t.co/oMW54chhRz

— Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023