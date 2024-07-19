Не сейчас, Intel! Производитель процессоров запустил опрос о «любимой компьютерной эпохе» в разгар масштабного IT-сбоя

Пока весь мир пытается преодолеть последствия сбоя, вызванного ошибкой в обновлении антивируса CrowdStrike, Intel запускает опрос о любимой компьютерной эпохе.

На официальной британской странице производителя процессора в Twitter (X) вышла публикация с вопросом о любимой компьютерной эпохе пользователей. Среди вариантов: 1990, 2000, 2010 и нынешние годы.

Все бы ничего, но ее запустили сегодня после обеда — прямо в разгар масштабного сбоя вследствие обновления CrowdStrike (и до сих пор не удалили). В комментариях читатели уже соревнуются в остроумии: один написал «точно не 2024-й», а другой предложил вариант «crowdstrike era».

Вероятно, публикация была запланирована заранее, а возможно таким образом менеджеры соцсетей Intel решили вовремя привлечь к себе внимание. Сейчас в ответах лидирует вариант 2020-х годов.

Вследствие сбоя CrowdStrike сегодня пострадали IT-системы по всему миру (задело и Украину, где пользователи сообщали о проблемах с сервисами monobank, Новой почты и перебои в сети Vodafone). В мире сейчас отменено около 1100 авиарейсов, а CNN пишут о коллапсе в аэропортах. Также пока не работают некоторые вокзалы, банки, телевидение и больницы, в США сообщают о сбоях в работе экстренных служб и 911.

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