Netflix раздает гранты: украинцы могут получить $10 тыс. на разработку сценария к фильму

Украинская киноакадемия и Netflix запустили программу поддержки украинских кинематографистов. Она получила название «Грантовая Программа: Разработка сценариев и эксклюзивные онлайн сессии с экспертами EAVE».

Основная цель этого проекта — помощь украинским авторам в Украине и по всему миру (которые пострадали или были перемещены из-за войны) в продолжении и развитии их работы. Программа предусматривает, что 20 лучших проектов получат по $10 тыс. на разработку сценария кинопроекта с командой из сценариста и продюсера, которые должны быть гражданами Украины. В конце программы Украинская киноакадемия переведет все сценарии на английский язык.

К участию в программе принимаются оригинальные полнометражные игровые фильмы, продолжительностью 70 минут и более, которые на момент подачи заявки находятся на стадии разработки. Один сценарист может подать максимум один проект. Один продюсер может участвовать только в одном поданном проекте.

Заинтересованные участники могут подать заявки до 17 апреля 2024 года. С полным текстом Регламента программы и требованиями к заявителям можно ознакомиться по следующей ссылке. Проекты будут оценивать четыре международные отраслевые эксперты. Они не имеют права подавать собственные работы к участию.

Отмечается, что для грантополучателей проведут серию эксклюзивных онлайн-сессий с экспертами EAVE, во время которых будут обсуждаться основные тенденции индустрии. Также состоятся индивидуальные сессии от EAVE по разработке сценария и развитию проекта, где рассмотрят стратегии по финансированию и маркетингу.