Netflix выпустил NSFW-трейлер Cyberpunk: Edgerunners — аниме-сериал от студии Trigger выйдет уже 13 сентября

Cyberpunk: Edgerunners выйдет уже совсем скоро: Netflix подтвердил, что аниме-спин-офф по игре CD Projekt Red, выйдет через две недели — 13 сентября. Сейчас онлайн-кинотеатр опубликовал очень зрелищный NSFW-трейлер горячо ожидаемой многими адаптации, содержащий сцены жестокости с реками крови и кадры наготы. Также трейлер сильное стробоскопическое воздействие и не рекомендуется к просмотру людьми с повышенной светочувствительностью, особенно теми, кто страдает эпилепсией.

Если же ничто из этого вас смущает, то добро пожаловать к просмотру.

NSFW-трейлер Cyberpunk: Edgerunners в оригинале на японском (с английскими субтитрами)

Аниме-спин-офф, базирующийся на вселенной игры CD Projekt Red, впервые анонсировали в 2020 году. Он расскажет историю об уличном парне Дэвиде Мартинесе, который пытается выжить в городе будущего Найт-Сити, одержимого технологиями и модификациями тела. В сериале 10 эпизодов продолжительностью 30 минут каждый.

Курс Python Опануйте професію Python-розробника за 4 місяці й отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

За адаптацию отвечала известная японская студия Trigger (Это та самая команда, подарившая нам такие шедевры как Promare, Little Witch Academia и Kill la Kill). Музыку написал Акира Ямаока (Silent Hill). Также в проекте принимают участие другие талантливые люди – режиссер Хироюки Имаиси, а также писатели Масахико Оцука и Йосики Уса.

Если хотите больше узнать о Cyberpunk: Edgerunners, можете просмотреть также предыдущие трейлеры — 1 и 2.

Cyberpunk: Edgerunners — это очередное и, очевидно, не последнее пополнение библиотеки анимационных сериалов Netflix по неустанно растущей игре — ранее в онлайн-кинотеатре вышли такие громкие релизы, как Castlevania, Dota: Dragon’s Blood, Arcane, The Cuphead Show. Также можно вспомнить Tekken: Bloodline — аниме, что расскажет расширенную историю Tekken 3, где главным героем является Джин Казама, выйдет 18 августа.