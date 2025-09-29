Новости Кино 29.09.2025 comment views icon

Netflix изменил пол ключевого злодея в сериале "Ведьмак"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Netflix змінив стать ключового лиходія в серіалі "Відьмак"

Актриса Наоми Баттрик сыграет женскую версию нильфгаардского генерала Мэнно Коегорна в 5-м сезоне «Ведьмака» — Мину Коегоорн.

В книгах Анджея Сапковского, Коегоорн — это один из выдающихся и наиболее известных полководцев Империи Нильфгаарда, служивший во времена правления Эмгыра вар Эмрейса. Мэнно участвовал в битве при Бренне, которая будет включена в пятый сезон в «определенном виде», на что ранее намекал каст Шани.

До «Ведьмака» Наоми Баттрик играла главную роль в сериале «Джеймстаун».

Наоми Баттрик

Среди остальных новичков актерского состава: Татьяна Нардоне (Элора), Клэр Коган (Карина), Райли Вудворд (Тавиш) и Надежда Альбина (Пегги).

Татьяна Нардоне, Клэр Коган, Райли Вудворд и Надежда Альбина

Пятый сезон на данный момент находится на этапе съемок и ожидается к релизу через год. Четвертый стартует на Netflix 30 октября, сразу со всеми эпизодами и спецвыпуском о банде Крыс. Согласно официальному синопсису, новый сезон повествует о том, как Геральт, Еннифер и Цири путешествуют по опустошенному войной Континенту по отдельности. Если они смогут принять и возглавить группы, в которых оказываются, «у них есть шанс пережить боевое крещение — и снова найти друг друга».

В обоих сезонах Геральта сыграет Лиам Хемсворт после ухода из шоу Генри Кавилла. Ранее новый актер признался, что год не заходил в соцсети, чтобы избежать хейта от фанов. Отметим, что первый тизер четвертого сезона «Ведьмака» на данный момент собрал более 100 тыс. дизлайков.

Напомним, что с 30 сентября в Украине стартуют продажи книги «Ведьмак: Перекресток воронов» в украинском переводе от издательства КСД.

«Мы никого не хотели заставлять»: создатели «Ведьмака» от Netflix объяснили, почему Генри Кавилл ушел из сериала

Источник: Redanian Intelligence



