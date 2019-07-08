Норвежец установил мировой рекорд «суточной» дальности хода для электромобилей, проехав 2781 км за 24 часа на Tesla Model 3 [видео]

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Норвежец Бьорн Нуланд, о котором мы впервые написали еще в 2015 году, установил очередной электромобильный рекорд — с помощью своей новой Tesla Model 3 Long Range AWD водитель преодолел дистанцию в 2781 км (1728 миль) за 24 часа.

Любой, кто хотя бы минимально разбирается в данной сфере, наверняка понимает, что для достижения подобной отметки необходимы не только аккумуляторы высокой емкости, но и скоростные зарядные станции, которые смогут максимально быстро пополнить заряд батарей. Именно поэтому автор рекорда использовал станции сети IONITY, которые потенциально способны выдавать мощность заряда до 350 кВт (на видео присутствует момент, где зарядка заряжает тестовый электромобиль на мощности 186 кВт).

В качестве тестового трека рекордсмен использовал немецкие автобаны без ограничения скорости, на которых удавалось удерживать скорость порядка 170 км/ч большую часть времени (средняя скорость за 24 часа составила 115 км/ч). В таком режиме движения энергопотребление составило 311 Втч/км, хотя типичным для Tesla показателем является 160 Втч/км.

В некоторые моменты авторы рекорда попали под дождь, что несколько ухудшило потенциальный результат. За сутки за рулем побывало несколько водителей, которые сменяли друг друга, чтобы не превысить разумный порог усталости. Весь процесс стримился на YouTube, так что желающие могут пересмотреть все видео или же короткую версию:

Отметим, что предыдущий «суточный» рекорд был установлен австрийской командой G-Electric, которая показала результат 2424 км на Tesla Model S и 2644 км на Tesla Model 3. Ранее американцы проехали 975 км на одном заряде батареи Tesla Model 3 в режиме «сверхкилометража».

Источник: Electrek