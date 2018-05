Американцы проехали 975 км на одном заряде батареи Tesla Model 3 в режиме «сверхкилометража». Установив рекорд, электромобиль сломался

Американские поклонники «сверхкилометража» (hypermiling) поставили очередной рекорд, проехав на электромобиле Tesla Model 3 практически 1000 км от одного заряда батарей. Напомним, что в данном режиме энтузиасты стараются проехать максимально возможное расстояние, используя оптимальную постоянную скорость и другие ухищрения, помогающие продлить запас хода.

Финальный результат, который показал экипаж из двух жителей штата Колорадо, составил 606,2 мили (975,58 км). Это больше, чем их же рекорд в 560 миль (901 км) на Tesla Model S P100D, однако меньше, чем прошлогодний результат итальянской команды, которая смогла проехать на таком же электромобиле 1078 км (670 миль).

Final #Model3 hypermile numbers from @teslainventory and I: 606.2 miles (975 km), 66 kWh, and 110 wh/mi, and 32 hours of driving. At its peak it was 108F in the cabin with no a/c running. Thank you @Tesla and @elonmusk for making such an incredible piece of machinery! pic.twitter.com/Z1LJk4Ligk

— Sean M Mitchell (@seanmmitchell) 27 мая 2018 г.