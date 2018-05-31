Американцы проехали 975 км на одном заряде батареи Tesla Model 3 в режиме «сверхкилометража». Установив рекорд, электромобиль сломался

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Американские поклонники «сверхкилометража» (hypermiling) поставили очередной рекорд, проехав на электромобиле Tesla Model 3 практически 1000 км от одного заряда батарей. Напомним, что в данном режиме энтузиасты стараются проехать максимально возможное расстояние, используя оптимальную постоянную скорость и другие ухищрения, помогающие продлить запас хода.

Финальный результат, который показал экипаж из двух жителей штата Колорадо, составил 606,2 мили (975,58 км). Это больше, чем их же рекорд в 560 миль (901 км) на Tesla Model S P100D, однако меньше, чем прошлогодний результат итальянской команды, которая смогла проехать на таком же электромобиле 1078 км (670 миль).

Final #Model3 hypermile numbers from @teslainventory and I: 606.2 miles (975 km), 66 kWh, and 110 wh/mi, and 32 hours of driving. At its peak it was 108F in the cabin with no a/c running. Thank you @Tesla and @elonmusk for making such an incredible piece of machinery! pic.twitter.com/Z1LJk4Ligk — Sean M Mitchell (@seanmmitchell) 27 мая 2018 г.

Отметим, что рекордный заезд занял у американцев 32 часа. Зарядив свою Tesla Model 3 на станции рядом с международным аэропортом Денвера, они отправились на кольцевой маршрут длиной в 1 милю, на котором передвигались со скоростью порядка 20-30 миль/час. Электромобиль останавливался только для того, чтобы участники заезда могли подкрепиться и посетить туалет.

Чтобы экономить заряд батареи, в электромобиле выключили кондиционер, однако даже предварительно затонированные стекла не смогли существенно снизить температуру внутри — в определенный момент в салоне была зафиксирована температура 42 градуса тепла.

Getting our hypermile #Model3 towed to the Service Center. After leaving it charged overnight at a Supercharger it is still not taking a charge. @teslainventory pic.twitter.com/QicQbnnWrF — Sean M Mitchell (@seanmmitchell) 27 мая 2018 г.

Отметим, что подобное «издевательство» не прошло даром — после завершения рекордного заезда, Tesla Model 3 отказалась заряжаться. Электромобиль доставили в сервисный центр производителя, где сейчас пытаются установить причину поломки.

Источник: The Verge