Новое iOS-приложение Gemini Photos украинских разработчиков MacPaw поможет быстро навести порядок в фотогалерее и освободить память (на телефоне и в облаке)

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Украинская команда разработчиков MacPaw, создатели популярных программ-«чистильщиков» для macOS и iOS, сообщила о выпуске нового ПО под названием Gemini Photos. Оно предназначено для удаления дубликатов на iPhone. Сразу оговорим, что это платное ПО. Очевидно, что это своего рода версия вышедшего ранее ПО Gemini 2, но заточенная под работу с фотографиями.

Это первое коммерческое приложение MacPaw на iOS, до этого платное ПО MacPaw разрабатывала только для macOS.

В MacPaw, ссылаясь на результаты собственного расследования, утверждают, что примерно у 35% владельцев смартфонов iPhone во внутренней памяти телефона или хранилище iCloud есть достаточно много ненужных/лишних фотографий, при этом 58% из опрошенных MacPaw считают это проблемой. ПО Gemini Photos, которое уже доступно для загрузки в магазине App Store, создано как раз для решения этой проблемы.

ПО Gemini Photos посредством фирменного алгоритма определяет лучший снимок среди множества похожих и позволяет быстро навести порядок в фотогалерее. Причем ПО сканирует не только внутреннюю память телефона, но и хранилище iCloud.

К другим ключевым особенностям Gemini Photos разработчики относят распознавание конкретных фото (размытые снимки, снимки экрана и фото чеков или объявлений) и возможность удаления всех фотографий на iPhone зараз.

ПО Gemini Photos можно купить, заплатив однократно $15 одним платежом, либо же оформить подписку ($2/мес или $12/год). Кроме того, предусмотрен бесплатный пробный период использования – 3 дня.