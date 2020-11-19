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Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google


18 ноября Google провела получасовую онлайн-трансляцию, где рассказала о дальнейших планах относительно развития Pay — компания решила перезапустить фирменный сервис быстрой оплаты товаров и услуг, превратив его в более универсальный финансовый продукт. Одновременно была представлена новая версия приложения Google Pay для Android и iOS, созданная на базе фреймворка Flutter. Сейчас она доступна только в США — о глобальном запуске и региональном украинском пока что никаких новостей нет.

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google

Приложение Google Pay, как уже было упомянуто, перешло на фреймворк Flutter (вот тут мы рассказывали о нем детальнее), получило редизайн (это по-прежнему хорошо знакомый Material Design), новый логотип, и массу новых функциональных возможностей.

В новом Google Pay компания попыталась объединить имеющиеся в арсенале разработки с целью создания универсального финансового приложения, которое прямо конкурирует со множеством популярных приложений и сервисов, включая Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, Venmo, Square Cash, Simplifi, Truebill, Shop, а также онлайн-банками. Собственно, нечто подобное пытается сделать Samsung с проектом Samsung Pay Card в Великобритании.

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google
Новый логотип Google Pay — теперь в том же стиле, что и другие

Новая версия приложения Google Pay предлагает три основные вкладки: Pay, Explore и Insights.  Теперь подробнее остановимся на каждой.

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис GooglePay

Центральная и основная вкладка Google Pay, которая объединяет несколько существующих сервисов Google Pay: быстрые платежи, в том числе бесконтактная оплата с использованием NFC, и P2P-переводы. Структура продумана таким образом, чтобы при необходимости пользователь мог получить больше подробностей, чем раньше. Например, Google переделала P2P-переводы в своего рода мессенджер. Грубо говоря, Google снова взялась за старое и встроил чат в Google Pay — в отдельном окне можно просмотреть историю переводов и отправить запрос на перевод средств тому или другому контакту (невольно вспоминается функция денежных переводов из Gmail).

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис GoogleКроме личных чатов поддерживаются и групповые — можно, например, разделить счет в ресторане с друзьями. Да, такое давно есть у monobank. Но в Google пошли чуточку дольше — прямо в чате можно отслеживать оплаты и при необходимости напомнить соответствующим запросом на перевод.

Еще Google доработала раздел с картами лояльности — теперь можно напрямую связываться с продавцами посредством… чатов. Там же можно смотреть историю покупок и получать информацию об акциях (куда же без этого).

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google

Explore

Раздел с говорящим за себя названием — здесь будут отображаться потенциально интересные предложения.

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google

По умолчанию будет показываться информация об акциях и предложениях от компаний, но пользователи смогут разрешить алгоритмам Google отслеживать покупки, чтобы получать более релевантные предложения. Google, разумеется, обещает, что не будет делиться этими данными со сторонними продавцами. В компании даже придумали специальный «пробный» трехмесячный период с постоянными напоминаниями о сборе данных, чтобы завоевать доверие пользователей.

Важный момент — воспользовавшись предложение с кэшбеком от того или иного продавца, часть подлежащий возвращению средств от покупки зачисляются на счет Google Pay, а не привязанный к аккаунту банковский счет.

Также в этом разделе есть сканер QR- и штрихкода. С его помощью можно будет отсканировать продукт для сравнения цен в других магазинах. Также Google Pay с помощью личных штрих-кодов можно будет осуществлять денежные переводы без необходимости обменяться контактными данными.

 

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google

Insights

Крайняя правая вкладка нового приложения Google Pay объединяет в одном месте большую часть финансовой информации. Если говорить по существу, здесь сочетаются поиск и способность Google обрабатывать данные с помощью умных алгоритмов. После добавления банковских карт в этом разделе начнут отображаться данные расходах, сбережениях и предстоящих тратах на основе транзакций. Сервис работает со стандартными чековыми, сберегательными, дебетовыми и кредитными картами.

Система также способна считываться данные с фотографий, чеков и квитанций из сервисов Gmail и Google Фото», но предварительно пользователь должен разрешить ей это. Говоря о поиске, компания говорит, что он будет человеческим. То есть, будет понимать естественные запросы. Также можно будет объединить поисковые запросы в цепочку, чтобы сузить круг поиска искомой операции.

Еще в Google Pay появятся аналог «Историй» с краткой сводкой финансовой информации, например, о крупных транзакциях или об общей сумме, которую пользователь перевел друзьям за прошлый месяц, и т.д.

Plex

Вопреки ожиданиям, физическая платежная карта под брендом Google реальностью (пока) не стала. Вместо карты компания запустит банковский сервис Plex, который станет частью Google Pay.

Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис GoogleДля ясности: сама Google не будет предоставлять банковские услуги, но позволит некоторым банкам использовать Google Pay в качестве своего приложения онлайн-банкинга. На данный момет компания сотрудничает с 11 банками и кредитными организациями. То есть, через Google Pay можно будет открыть счет в том или ином банке.

 

11

Еще раз: сейчас новый Google Pay доступен только в США, но глобальный запуск — лишь вопрос времени, причем не столь отдаленного.

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