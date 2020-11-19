Новый Google Pay. Разбираемся, какое будущее ждет фирменный платежный сервис Google

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18 ноября Google провела получасовую онлайн-трансляцию, где рассказала о дальнейших планах относительно развития Pay — компания решила перезапустить фирменный сервис быстрой оплаты товаров и услуг, превратив его в более универсальный финансовый продукт. Одновременно была представлена новая версия приложения Google Pay для Android и iOS, созданная на базе фреймворка Flutter. Сейчас она доступна только в США — о глобальном запуске и региональном украинском пока что никаких новостей нет.

Приложение Google Pay, как уже было упомянуто, перешло на фреймворк Flutter (вот тут мы рассказывали о нем детальнее), получило редизайн (это по-прежнему хорошо знакомый Material Design), новый логотип, и массу новых функциональных возможностей.

В новом Google Pay компания попыталась объединить имеющиеся в арсенале разработки с целью создания универсального финансового приложения, которое прямо конкурирует со множеством популярных приложений и сервисов, включая Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, Venmo, Square Cash, Simplifi, Truebill, Shop, а также онлайн-банками. Собственно, нечто подобное пытается сделать Samsung с проектом Samsung Pay Card в Великобритании.

Новая версия приложения Google Pay предлагает три основные вкладки: Pay, Explore и Insights. Теперь подробнее остановимся на каждой.

Pay

Центральная и основная вкладка Google Pay, которая объединяет несколько существующих сервисов Google Pay: быстрые платежи, в том числе бесконтактная оплата с использованием NFC, и P2P-переводы. Структура продумана таким образом, чтобы при необходимости пользователь мог получить больше подробностей, чем раньше. Например, Google переделала P2P-переводы в своего рода мессенджер. Грубо говоря, Google снова взялась за старое и встроил чат в Google Pay — в отдельном окне можно просмотреть историю переводов и отправить запрос на перевод средств тому или другому контакту (невольно вспоминается функция денежных переводов из Gmail).

Кроме личных чатов поддерживаются и групповые — можно, например, разделить счет в ресторане с друзьями. Да, такое давно есть у monobank. Но в Google пошли чуточку дольше — прямо в чате можно отслеживать оплаты и при необходимости напомнить соответствующим запросом на перевод.

Еще Google доработала раздел с картами лояльности — теперь можно напрямую связываться с продавцами посредством… чатов. Там же можно смотреть историю покупок и получать информацию об акциях (куда же без этого).

Explore

Раздел с говорящим за себя названием — здесь будут отображаться потенциально интересные предложения.

По умолчанию будет показываться информация об акциях и предложениях от компаний, но пользователи смогут разрешить алгоритмам Google отслеживать покупки, чтобы получать более релевантные предложения. Google, разумеется, обещает, что не будет делиться этими данными со сторонними продавцами. В компании даже придумали специальный «пробный» трехмесячный период с постоянными напоминаниями о сборе данных, чтобы завоевать доверие пользователей.

Важный момент — воспользовавшись предложение с кэшбеком от того или иного продавца, часть подлежащий возвращению средств от покупки зачисляются на счет Google Pay, а не привязанный к аккаунту банковский счет.

Также в этом разделе есть сканер QR- и штрихкода. С его помощью можно будет отсканировать продукт для сравнения цен в других магазинах. Также Google Pay с помощью личных штрих-кодов можно будет осуществлять денежные переводы без необходимости обменяться контактными данными.

Insights

Крайняя правая вкладка нового приложения Google Pay объединяет в одном месте большую часть финансовой информации. Если говорить по существу, здесь сочетаются поиск и способность Google обрабатывать данные с помощью умных алгоритмов. После добавления банковских карт в этом разделе начнут отображаться данные расходах, сбережениях и предстоящих тратах на основе транзакций. Сервис работает со стандартными чековыми, сберегательными, дебетовыми и кредитными картами.

Система также способна считываться данные с фотографий, чеков и квитанций из сервисов Gmail и Google Фото», но предварительно пользователь должен разрешить ей это. Говоря о поиске, компания говорит, что он будет человеческим. То есть, будет понимать естественные запросы. Также можно будет объединить поисковые запросы в цепочку, чтобы сузить круг поиска искомой операции.

Еще в Google Pay появятся аналог «Историй» с краткой сводкой финансовой информации, например, о крупных транзакциях или об общей сумме, которую пользователь перевел друзьям за прошлый месяц, и т.д.

Plex

Вопреки ожиданиям, физическая платежная карта под брендом Google реальностью (пока) не стала. Вместо карты компания запустит банковский сервис Plex, который станет частью Google Pay.