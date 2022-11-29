NVIDIA прекращает выпуск видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 1660 — СМИ

Источник BoardChannels подтвердил снятие с производства видеокарт среднего сегмента, основанных на архитектуре Turing. Оба графических процессора схожи между собой, с той разницей, что серия RTX 2060 поддерживала трассировку лучей и аппаратное ускорение DLSS, а серия GTX 1660 была лишена этих возможностей.

NVIDIA RTX 2060 – продукт 2019 года, который за время своего существования претерпел различные обновления, начиная с выпуска карт SUPER всего через полгода после старта вплоть до выхода прошлогодней версии с памятью 12 ГБ. Видеокарты GTX 1660 и 1660 SUPER были выпущены с разницей в три месяца. В настоящее время покупатели переключили внимание на серию RTX 30 и недорогие видеокарты AMD Radeon RX 6600.

BoardChannels утверждает, что NVIDIA подтвердила прекращение производства RTX 2060 и GTX 1660, включая все модификации этих карт. Ультрабюджетные видеокарты GTX 1650 и GTX 1630 пока еще не «отменены». У партнеров компании все еще есть избыточные запасы, однако неясно, прекратила ли NVIDIA их производство.

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Текущая линейка продуктов NVIDIA включает графические процессоры GeForce RTX 3050 и RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Эти карты по-прежнему переоценены и продаются в Европе и США по ориентировочным ценам $285 и $335. Снижение цен на них вероятно только с появлением аналогов поколения Ada Lovelace.

Источник: VideoCardz