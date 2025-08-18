Огромная утечка устройств Apple и комментарии Марка Гурмана

На прошлой неделе Apple выпустила программную утилиту, которую впоследствии оперативно убрала из доступа. Причина — в коде обнаружили идентификаторы многих еще неанонсированных устройств и процессоров.
В этой утечке кода упоминаются следующие новинки:
- HomePod mini с чипом S9 или более новым;
- Apple TV на базе A17 Pro;
- Studio Display с чипом A19 Pro;
- iPad mini с A19 Pro;
- бюджетный iPad с процессором A18;
- Vision Pro с чипом M5;
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3 с новым процессором S11.
Официально Apple пока что не подтвердила эти устройства, а ее планы традиционно могут меняться.
В своем еженедельном бюллетене Power On известный журналист Bloomberg Марк Гурман прокомментировал эти утечки. В разделе вопросов и ответов он отметил, что данные в целом совпадают с его предыдущими прогнозами и публикациями. Гурман подтвердил, что осенью ожидается обновление Apple TV и HomePod mini, а на следующий год готовятся новые планшеты iPad. Кроме того, в разработке находятся новые мониторы.
Относительно гарнитуры Vision Pro ситуация интереснее. В коде упоминается чип M5, но Гурман подтверждает, что Apple активно тестирует и версии с M4. То есть компания параллельно отрабатывает несколько вариантов, а финальное решение еще может измениться. В любом случае новая гарнитура получит как минимум чип M4, что станет существенным шагом вперед от нынешнего поколения с M2. При этом ожидать радикального скачка не стоит — это будет скорее эволюционное, чем революционное обновление.
Напомним, по словам Марка Гурмана, Apple активно продвигается в направлении создания собственного ИИ-чатбота.
Источник: macrumors
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: