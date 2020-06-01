Онлайн-магазин IKEA в Украине должен заработать до 8 июня





IKEA планирует возобновить онлайн-продажи в Украине до начала следующей недели. То есть, до 8 июня. Об этом в комментарии The Page сообщили в украинском офисе шведского мебельного гиганта, добавив, что прямо сейчас компания решает технические проблемы, которые привели к остановке продаж на 10-й день после запуска.

Напомним, 14 мая IKEA запустила онлайн-продажи в Украине с адресной доставкой по Украине, одновременно открыв пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry. Вскоре после запуска пользователи начали массового жаловаться на проблемы в работе сайта, обусловленные, предположительно, слишком высокой нагрузкой. Затем появились сообщения, что IKEA перестала принимать заказы. В конечном итоге IKEA подтвердила, что пока не принимает новые заказы с доставкой по Украине, а затем полностью прекратила продажи, закрыв пункты выдачи в Киеве.

Объявляя о запуске онлайн-продаж, IKEA подтверждала планы открытия первого магазина в новом городском формате (city store) в Киеве. Не так давно руководство мебельного гиганта подписало договор аренды с ТРЦ Blockbuster Mall.

Источник: The Page