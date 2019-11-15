Минцифры: IT-ФЛП платят меньше налогов, чем юридические лица (инфографика)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Власти продолжают продвигать идею необходимости повышения налогов для ФЛП, работающих в IT-сфере. В этот раз в Министерстве цифровой трансформации Украины утверждает, что такие предприниматели платят слишком мало налогов в бюджет.

В Министерстве подготовили инфографику, которая указывает, какие налоги (единый налог, НДФЛ, ЕСВ и т.д.) и в каком количестве платит IT-отрасль. И при этом делается вывод, что в этой отрасли ФЛП платят меньше налогов, чем юридические лица.

«Итак, многочисленные ФЛП, благодаря которым оптимизируется налогообложения на IT-рынке, не генерируют большей части поступлений в государственный бюджет. Статистика свидетельствует — украинские IT-компании — юридические лица платят в бюджет больше, чем ФЛП»

Что касается конкретных цифр, то, по данным Министерства цифровой трансформации Украины, на протяжении 2018 года и первой половины 2019 года от IT-отрасли были зафиксированы следующие суммы налоговых поступлений:

Налоги: юридические лица – 8,5 млрд грн; ФЛП – 7,5 млрд грн.

В целом выплаты в бюджет: юридические лица – 11,5 млрд грн; ФЛП – 9,6 млрд грн.

Как видим, паритета действительно нет, но разницу в суммах налоговых платежей нельзя назвать слишком уж большой — на уровне 12-17%.

«Понятно, что принимать обоснованные и взвешенные решения можно только на базе достоверной статистики рынка. Мы собираем такую статистику и уже получили первые цифры, которые опровергают стереотипы, сложившиеся вокруг украинского IT-рынка» — говорится в заявлении ведомства.

Однако здесь всё не так однозначно. Как справедливо указали в комментариях к записи Министерства цифровой трансформации Украины в соцсети Facebook, единый налог, который платят ФЛП, поступает в местный бюджет, а не в Государственный бюджет. В частности, согласно разделу 1. ст. 10 Налогового кодекса, единый налог относится к местным налогам и поступает, соответственно, в местные бюджеты тех регионов, где зарегистрированы и платят налоги предприниматели.

В ведомстве пообещали в ближайшее время предоставить более детальную аналитику по украинской IT-отрасли.

Добавим, в публикации не уточняется, почему в Минцифре хотят добиться ситуации, когда IT-ФЛП будут платить в бюджет больше, чем юридические лица. Зато чиновники уверяют, что они пытаются обеспечить развитие украинского IT-рынка.

«Цель Минцифры – разработать систему регулирования украинского ИТ-рынка, которая будет способствовать его устойчивому развитию» — говорится в публикации ведомства.

Источник: Facebook