От Nokia 1100 до iPhone 5 — 15 самых популярных телефонов всех времен в одной картинке

А каким был ваш любимый мобильный телефон?

С момента первого появления мобильные телефоны кардинально изменили свой внешний вид и функциональность, и сейчас являются одной из самых распространенных технологий человечества. В 2021 году в мире насчитывалось 7,1 млрд пользователей мобильных телефонов — примерно 90% от общего количества мирового населения. На инфографике Visual Capitalist, созданной на основе данных Wikipedia, Yahoo Finance и технической аналитической фирмы Omdia, можно увидеть, какие из моделей были самыми популярными все это время:

Несмотря на существование во времена первых массовых смартфонов (серия Nokia E, а затем iPhone) базовая функциональность и компактные размеры Nokia 1100s сделали его любимцем пользователей — с в общей сложности 250 млн продаж. Еще одна модель компании — Nokia 1110 — ненамного уступила и разошлась тиражом в 248 млн единиц. iPhone 6 и 6 plus, которые положили начало эре смартфонов с большим экраном, занимают в списке третье место — с суммарными продажами в 222 млн единиц. Модель остается бестселлером Apple и самым продаваемым смартфоном всех времен — в 2017 году iPhone 6 перевыпустили по средней цене.

Остальные рейтинги в целом распределены между Nokia и iPhone, и только Samsung E1100 (11 место) и Motorola Razr V3 (17 место) несколько нарушили эту дуополию.

Взлет и падение Nokia

В то же время Nokia и Apple сейчас имеют кардинально разные судьбы и доходы. После дерегуляции телекоммуникационного рынка, сначала в Европе, а затем в Азии, Nokia не смогла осуществить переход к смартфонам и быстро уступила Apple, Google и Samsung.

В 2014 году бизнес мобильных телефонов Nokia приобрела Microsoft с неудачной попыткой расширить собственный Windows Phone и в итоге перепродала его HMD Global. На сегодня HMD Global все еще производит телефоны Nokia (включая обновленные предыдущие модели), которые работают на ОС Android.

На этом видео, которое охватывает 25 лет трансформации рынка мобильных телефонов (с 1992 по 2007 год) можно увидеть взлет и падение Nokia.

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Apple vs. Samsung

Когда Apple впервые анонсировала iPhone в 2007 году, Стив Джобс назвал его «‎революционным продуктом». В том же году компания продала 1,4 миллиона iPhone, причем 80% продаж пришлось на четвертый квартал — для сравнения в том же 2007-м Nokia продала 7,4 миллиона мобильных телефонов только в четвертом квартале.

«Nokia считалась неудержимой и непобедимой‎», — пишет репортер CNBC Киф Лесвинг.

Ситуация для Apple начала меняться в 2008 году, во время запуска App Store, который помог подтолкнуть новую волну современных технологических компаний, таких как Uber и поставил Apple впереди конкурентов. Уже в 2011 году с помощью iPhone 4s компания достигла важной вехи — продала более 50 миллионов единиц. К 2015 году Apple продавала более 200 миллионов iPhone в год. Через десять лет после выпуска iPhone она стала первой публичной американской компанией, которая достигла рыночной капитализации в триллион долларов, и сейчас это одна из самых прибыльных компаний в мире.

За неполные 20 лет Apple выпустила 42 модели и сейчас iPhone — один из самых популярных телефонов в мире. Компания недавно впервые обогнала Samsung, одного из своих крупнейших конкурентов, став мировым лидером в сфере смартфонов (место, которое Samsung занимала с 2010 года) с более чем 20% доли мирового рынка.