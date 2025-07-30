Первые данные о линейке AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 и TDP 65 Вт

Похоже, что компания AMD в ближайшее время планирует представить обновленную линейку процессоров для корпоративного сегмента — Ryzen Pro 9000. В ассортименте, как и в предыдущем поколении, ожидается три новые модели.

Известный энтузиаст momomo_us в своем посте в соцсети X обнародовал информацию о будущих моделях процессоров Ryzen Pro 9000 для бизнес-компьютеров с дополнительными функциями безопасности и расширенной поддержкой. Инсайдер поделился основными спецификациями трех моделей линейки:

Ryzen 9 Pro 9945 (12 ядер, 65 Вт, 3,4 ГГц, 64 МБ L3)

Ryzen 7 Pro 9745 (8 ядер, 65 Вт, 3,8 ГГц, 32 МБ L3)

Ryzen 5 Pro 9645 (6 ядер, 65 Вт, 3,9 ГГц, 32 МБ L3)

Если сравнить приведенные данные с серией Ryzen Pro 7000, в которой также существует три модели, то по количеству ядер отличий нет, впрочем, как и по объему кэша третьего уровня. Тем не менее, похоже, что по частотам изменения все же будут, даже несмотря на то, что пока что известны лишь их базовые значения. Флагман линейки потеряет 300 МГц по сравнению со своим предшественником Ryzen 9 PRO 7945, а частота других моделей либо останется на том же уровне, либо вырастет на +100 МГц (у Ryzen 5 Pro 9645). Но главным фактором, который должен обеспечить самый высокий прирост производительности в новом поколении, должен стать переход с архитектуры Zen четвертого поколения на Zen 5.

Также известно, что встроенная графика Ryzen Pro 9000 основана на архитектуре RDNA 2, а сами процессоры совместимы с платформой AM5 и чипсетами 600-й и 800-й серии. Что же касается TDP, то его значение, скорее всего, будет составлять 65 Вт для всех трех моделей. Когда именно состоится анонс процессоров, пока неизвестно. Но, учитывая тот факт, что Threadripper 9000 Pro WX уже вышли, возможно, ждать осталось недолго.

Источник: Tom’s Hardware