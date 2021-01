Видео: Автопилот Tesla FSD без помощи (ну, почти) водителя совершил поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес

Полнофункциональный автопилот Tesla (обновление Full Self-Driving или сокращенно FSD) все еще находится на стадии бета теста, ограниченного территорией США и узким кругом избранных владельцев автомобилей компании, но это не мешает последним использовать его для автономных (ну, почти) поездок между городами.

До этого мы уже видели множество коротких роликов с демонстрацией возможностей пакета FSD, но вот сейчас энтузиаст Tesla под ником Whole Mars Catalog опубликовал на своем канале в YouTube видео, демонстрирующее, как Model 3 с FSD проходит весь отрезок пути из Сан-Франциско в Лос-Анджелес почти без вмешательства человека — лишь единожды за всю дорогу водитель вмешался и уже после въезда в Лос-Анджелес взял на себя управление, чтобы объехать крупный мусор на дороге. Пожалуй, это первый известный задокументированный пример использования Full Self-Driving без вмешательства водителя для переезда между городами.

Важно оговорить, что Tesla в описании функциональности на сайте и всех материалах отчетливо указывает, что ее продвинутая система помощи Autopilot не обеспечивает полную автономность и требует от водителя, который несет полную ответственность за управление ТС, постоянно следить за ситуацией на дороге, не снимая рук с рулевого колеса.

Аппаратная часть Autopilot, кроме компьютера FSD, отвечающего за обработку всех данных, включает восемь камер, которые создают панорамную картинку вокруг автомобиля (вот здесь есть 360-градусное видео поездки «глазами автопилота» электромобиля Tesla), 12 ультразвуковых датчиков, вычисляющих расстояние до препятствия, и радар, установленный в носовой части. С 2016 года все автомобили Tesla, включая младшую версию Model 3, оснащаются вышеперечисленными компонентами. Ранее глава Tesla Илон Маск неоднократно говорил, что лидары (лазерные 3D-сканеры, позволяющие обнаруживать предметы и определять расстояние до них) — дорогостоящая и ненужная для автономных машин технология. В отличие от Waymo и других компаний, которые в этом вопросе полагаются на лидары и HD-картографию, Tesla опирается на компьютерное (машинное) зрение. Мы подробнее рассказывали об этом здесь. Если вкратце: систему Tesla легче масштабировать на большой парк автомобилей, тогда как картографический подход, требующий постоянного отслеживания малейших изменений, сопряжен с большими затратами и является «немасштабируемым».

С другой стороны, в конце декабря на Ars Technica вышел большой материал, где рассказывается, почему подход Waymo к автопилоту в итоге может оказаться надежнее технологии Tesla.

20 октября Tesla приступила к бета-тестированию следующего крупного обновления Full Self-Driving (FSD), призванного прокачать фирменную систему Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. Изначально Илон Маск предполагал, что запуск финальной версии в США состоится в середине декабря. В начале декабря глава Tesla заявил, что он «полностью уверен» в запуске полного автопилота Tesla в «некоторых регионах» в 2021 году. 31 декабря он, отвечая в твиттере на очередной вопрос о сроках и обещаниях, сделал еще одно уточнение, заявив, что Tesla FSD будет водить безопасно и лучше, чем среднестатический водитель уже в этом году, но ручаться за регуляторные органы он не может. Иными словами, Tesla планирует довести FSD до готовности уже в этом году, но сроки его запуска будут зависеть от регулятора.

Tesla Full Self-Driving will work at a safety level well above that of the average driver this year, of that I am confident. Can’t speak for regulators though.

— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021