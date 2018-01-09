Планшет-трансформер Lenovo Miix 630 – первое устройство производителя категории Always Connected PC с SoC Snapdragon и ОС Windows 10

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Компании HP и ASUS уже успели представить свои ноутбуки из новой категории Always Connected PC («ПК, которые всегда остаются на связи») – напомним, это ноутбуки на архитектуре ARM, работающие под управлением ОС Windows 10, а сейчас к ним присоединялась Lenovo.

Китайский производитель выбрал местом анонса новинки выставку CES 2018, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе. Новинка называется Lenovo Miix 630 и это, как можно понять по принадлежности к линейке Miix, планшет-трансформер категории «2-в-1». Устройство, конструктивно напоминающее модели серии Microsoft Surface, отличается откидной подставкой и отсоединяемой клавиатурой. Последняя особенность позволяет легким движении руки придавать устройству необходимую форму – планшета или ноутбука. Подобные гибриды не являются чем-то новым и давно представлены на рынке.

Трансформируемый планшет Lenovo Miix 630 в комплекте с клавиатурой и стилусом оценивается в $799.

За эти деньги покупатель получит устройство с экраном WUXGA+ (1920х1280 пикселей) диагональю 12,3 дюйма, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объемом до 256 ГБ. В устройстве присутствует один единственный разъем USB-C, посредством которого и заряжается устройство. То есть, без дополнительных адаптеров обойтись будет сложно, либо полагаться исключительно на беспроводные аксессуары. Благо хоть место для слота microSD нашлось.

Кроме того, Lenovo Miix 630 оснащен не только обычной, но и инфракрасной камерой с поддержкой функции биометрической аутентификации Windows Hello, так что система сможет узнавать хозяина по лицу и не пускать других в систему.

Основой устройства служит SoC Qualcomm Snapdragon 835, модели на новой Snapdragon 845 ожидаются только во втором полугодии.

Из коробки планшет Lenovo Miix 630 работает под управлением версии ОС Windows 10 S, но, как и в случае моделей HP и ASUS, пользователи смогут бесплатно обновиться до версии Windows 10 Pro, что позволит запускать традиционные настольные программы Win32/x86 посредством встроенного эмулятора.

Встроенный в SoC модем X16 LTE с поддержкой скорости в 1 Гбит/с позволит устройству постоянно быть подключенным к сети, как и подразумевает концепция Always Connected PC. Максимальная автономность заявлена равной 20 часам. Проверить эти впечатляющие показатели автономности мы сможем только после тестирования.

В продажу Lenovo Miix 630 поступит во втором квартале.

Источник: The Verge