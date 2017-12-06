По слухам, Huawei выпустит смартфон с тройной основной камерой, которая позволит создавать 40-Мп фотографии

Двойные камеры уже перестали быть прерогативой флагманских смартфонов и постепенно появляются и в устройствах среднего уровня. Но в скором времени гонка за количеством камер может выйти на новый уровень. По данным осведомлённых источников, следующий смартфон Huawei серии P (вероятно, P11) может получить сразу три камеры на задней панели.

Такая конфигурация позволит снимать на смартфон фотографии в разрешении 40 МП. Также с её помощью удастся реализовать гибридное 5-кратное увеличение и получать 24-мегапиксельные снимки в улучшенным результатом при съёмке в условиях недостаточного освещения. Новая оптическая система Leica основной камеры будет захватывать на 100% больше света, а режим Pro Night позволит «делать великолепные ночные снимки» без использования штатива. Кроме того, благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта приложение камеры сможет «мгновенно распознавать сцену» и автоматически вести съёмку.

Эту информацию распространил художник из креативного агентства, нанятого компанией Huawei для создания рекламных материалов. Он поделился некоторыми из этих материалов, но затем они были удалены. Следует отметить, что на изображениях фигурирует надпись Huawei PCE Series. Это может быть просто заглушка, которая затем будет заполнена названием конкретной модели, например, Huawei P11. Также нельзя отбрасывать вероятность выпуска новой флагманской линейки смартфонов, в которых упор будет сделан на функции камеры. Ещё в качестве правдоподобной версии можно назвать вероятное переименование серии P в PCE.

Источник: gsmarena