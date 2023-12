Monster Hunter Wilds, The Finals, Lost Records, KEMURI с саундтреком от ONUKA. Главные анонсы и трейлеры The Game Awards 2023

В ночь на 8 декабря прошла 10-я ежегодная церемония вручения престижной игровой премии The Game Awards (аналог «Оскара» в мире кино). О победителях мы расскажем в отдельном материале, а здесь остановимся на главных анонсах и трейлерах презентации. Среди самых интересных новинок ─ несколько бесплатных DLC для God of War, новая игра Monster Hunter, запуск Baldur’s Gate 3 на Xbox, игра KEMURI с саундтреком от украинской группы ONUKA, амбициозный проект The Finals и загадочная игра OD от Хидео Кодзима.

Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3, получившая звание Игры года на The Game Awards 2023, выйдет на Xbox Series X и S. Ее цена ─ $69,99.

Final Fantasy XVI

Для Final Fantasy XVI вышло дополнение Echoes of the Fallen, и еще одно DLC находится в разработке.

Monster Hunter Wilds

Новая игра в рамках франшизы Monster Hunter выйдет в 2025 году на ПК, PS5, Xbox Series X / S.

Alan Wake II

Режим New Game Plus для Alan Wake II станет доступным 11 декабря.

The Finals

Состоялся релиз нового шутера The Finals, в котором вся окружающая среда поддается разрушению.

Light No Fire

Light No Fire ─ следующая амбициозная игра от студии, создавшей No Man’s Sky.

As Dusk Falls

As Dusk Falls выйдет на PlayStation 4 и 5 в марте 2024 года.

Skull and Bones

Skull and Bones наконец выйдет 16 февраля 2024 года. Точно-точно. Переносов больше не будет, обещает Ubisoft.

Skull and Bones will release on February 16, 2024! 🏴‍☠️ Pre-order available now: https://t.co/wUrakdZF4u Play up to 3 days early with the Premium Edition, or by subscribing to Ubisoft+.#TheGameAwards #SkullandBones pic.twitter.com/4nqsxy8BIy — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2023

Final Fantasy VII Rebirth

Была представлена музыкальная тема Final Fantasy VII Rebirth — «No Promises to Keep».

Marvel’s Blade

Arkane Lyon разрабатывает игру на базе франшизы Marvel’s Blade ─ «захватывающий приключенческий боевик от третьего лица» ─ и показала кинематографический трейлер проекта.

Twisted Metal

Twisted Metal получит второй сезон. Есть короткий трейлер, но нет подробностей.

Tales of Kenzera: Zau

Tales of Kenzera: Zau выйдет 23 апреля 2024 года и появится на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК.

Lost Records

Новый проект от студии Dontnod, создавшей Life is Strange, выглядит как смесь приключений, интерактивного повествования и ужаса. Игра Lost Records должна выйти в следующем году.

Rocket Racing

Аркадная гонка Rocket Racing от Psyonix, созданная внутри Fortnite, выходит в качестве бесплатного проекта уже 8 декабря.

OD

Хидео Кодзима анонсировал новую игру OD для Xbox. Игра описывается как нечто среднее между игрой и фильмом, где «исследуется концепция проверки порога страха».

Rise of the Ronin

Rise of the Ronin выйдет 22 марта 2024 года эксклюзивно на PS5.

The Casting of Frank Stone

Однопользовательская сюжетная игра в жанре Survival Horror выйдет в 2024 году на ПК, PS5, Xbox Series X / S.

KEMURI

Саундтреком игры KEMURI служит песня Zenit украинской электро-фолк-группы ONUKA.

Sega

Sega создает новые игры во франшизах Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage и Crazy Taxi. Они будут выпущены в течение «ближайших нескольких лет».

No Rest for the Wicked

Moon Studios анонсировала No Rest for the Wicked ─ «взрослую, точную ролевую игру». Игра выйдет в раннем доступе на ПК в начале 2024 года, а полноценный релиз на ПК, PS5 и Xbox Series X/S запланирован позже.

God of War Ragnarök

Для God of War Ragnarök в этом месяце выйдет бесплатное дополнение Valhalla. Его релиз запланирован на 12 декабря. Продажи God of War Ragnarök превысили 15 млн копий.

Senua’s Saga: Hellblade II

Senua’s Saga: Hellblade II выйдет на Xbox и ПК в 2024 году.

Big Walk

Big Walk ─ новая игра от студии House House создавшей Untitled Goose Game ─ выйдет в 2025 году на ПК.

Exodus

Exodus — это ролевая игра, в которой выбор игрока действительно имеет значение, поскольку можно будет увидеть долгосрочные последствия этого выбора из-за нетипичной физики.

World of Goo 2

Классическая физическая головоломка получила продолжение спустя 15 лет. World of Goo 2 выйдет в 2024 году.