Пользователи Apple iPhone 16 Pro жалуются на сенсорный экран — некоторые нажатия делают дисплей нечувствительным

Владельцы сообщают о проблеме с сенсорным экраном Apple iPhone 16 Pro. При некоторых касаниях телефон не регистрирует жесты и нажатия.

Проблема с сенсорным экраном наблюдается в iOS 18 и iOS 18.1. Кажется, что алгоритм отклонения случайных нажатий ладони работает некорректно — проблемная область расположена у края экрана, особенно рядом с кнопкой управления камеры. Программное обеспечение игнорирует прикосновения на короткое время, если прикоснуться к нему.

«Если кожа случайно коснется области рядом с новой кнопкой управления камерой, весь экран перестанет реагировать, пока не будет отпущен, за исключением главной панели. Это единственная область, которая вызывает проблему. Проверьте сами: нажмите и удерживайте выделенную область большим пальцем правой руки, а левой рукой проведите пальцем. В системных настройках вы не можете нажимать или пролистывать. На домашней странице вы иногда можете нажимать на приложения, но точно не можете пролистывать. Проведение пальцем по домашней панели вообще не влияет на проблему».

Пользователи предполагают, что причиной агрессивной работы алгоритма отклонения ладони являются более тонкие рамки. Если iPhone 16 Pro в чехле, количество несрабатываний экрана уменьшается.

Интересно, что все работает нормально, если экран телефона заблокирован, что свидетельствует именно о проблемах с ПО. А если так, вскоре стоит ожидать исправления от Apple.

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Источники: GSMArena, Reddit

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