Новости Софт 09.10.2024 в 13:14 comment views icon

Пользователи YouTube жалуются, что на мобильных устройствах исчезла кнопка «пропустить рекламу»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Пользователи YouTube жалуются, что на мобильных устройствах исчезла кнопка «пропустить рекламу»

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Отныне скрыть рекламу в YouTube будет гораздо труднее, поскольку кнопку для пропуска трудно заметить сразу.

Еще с прошлой недели некоторые пользователи заметили, что в настольной программе YouTube исчез таймер обратного отсчета для кнопки «пропустить рекламу» — вернее его временно скрыл серый прямоугольник, который мешает ее нажать.

Изначально Android Police предполагал, что это ограниченный тест от YouTube, однако жалоб на «новинку» стало больше — и теперь ее можно заметить и на мобильных устройствах, но без серого прямоугольника и самого таймера.

«Похоже, это намеренный шаг, который заставит пользователей подумать, что рекламу невозможно пропустить, пока кнопка в конце концов не появится снова», — отмечают на сайте.

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Пока YouTube не делал никаких официальных объявлений, но, учитывая распространенное тестирование, изменение может стать стандартной функцией в будущем, которая будет побуждать пользователей оформить подписку.

Напомним, что ранее YouTube начал внедрять показ рекламы на паузе и регулярно усиливает борьбу с блокировщиками рекламы: с замедлением работы приложения, ограничением количества просмотров видео и огромными рекламными плакатами

Сама стоимость подписки вскоре вырастет в  отдельных странах Европы. В Бельгии, Италии, Ирландии и Нидерландах цена на семейную подписку YouTube повышается с 17,99 до 25,99 евро в месяц, тогда как стоимость годовой достигнет заоблачной цифры в 311, 88 евро (индивидуальный тариф вырастет с 12 до 14 евро во всех перечисленных регионах).

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