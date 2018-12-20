Появилось свидетельство скорого выхода смартфона Nokia 9 PureView, оснащенного камерой с пятью объективами

Мы уже видели смартфон Nokia 9 PureView на различных изображениях и видеороликах, а также знаем некоторые параметры грядущей новинки. Первоначально флагманский смартфон HMD с пятью камерами на задней панели ждали в этом году, но недавно стало известно, что перенесли с этого года на следующий, чтобы доработать эту самую пятерную основную камеру, являющуюся главной изюминкой устройства. Сейчас же смартфон Nokia 9 PureView был замечен в базе данных Bluetooth Special Interest Group. Это может означать, что его выход уже не за горами — обычно устройства получают сертификацию Bluetooth за один-два месяца перед фактическим анонсом.

В базе данных Bluetooth SIG были замечены три модели смартфона с номерами TA-1082, TA-1087 и TA-1094. К сожалению, записи в базе данных Bluetooth SIG не содержат никаких технических характеристик устройства. Указана только поддержка Bluetooth 5.0. Также сертификация Bluetooth SIG позволяет узнать, что поддержки 5G смартфон Nokia 9 PureView не получит и будет довольствоваться модемом 4G LTE.

Говоря о пятимодульной камере, которая станет ключевой особенностью новинки. На самом деле у Nokia 9 PureView на задней панели смартфона будет семь круглых вырезов. Сейчас считается, что шестой вырез предназначен для вспышки, а седьмой — для лазерного помощника автофокуса. Также Nokia 9 PureView приписывают дисплей OLED диагональю 5,9 дюйма разрешением QHD+, однокристальную систему Snapdragon 845 или Snapdragon 855, до 8 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ флэш-памтяи и аккумулятор емкостью 4150 мА•ч.

Ожидается, что смартфон Nokia 9 PureView будет представлен в промежуток между январской выставкой CES 2019 и февральской MWC 2019, то есть в конце января 2019 года.

Источник: Gizmochina