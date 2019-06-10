Правительство Украины собирается протестировать технологию переписи населения через смартфоны и планшеты уже в декабре текущего года

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Вице-премьер-министр — министр экономического развития Степан Кубив рассказал, как правительство собирается проводить перепись населения через смартфон без персонализации данных. Тестирование данного процесса собираются провести уже в декабре текущего года, сообщает издание Liga.net.

«В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер», — отметил он.

По словам Кубива, для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, которая будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете.

«Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическом количестве жителей и другую информацию без ее персонализации», — рассказал вице-премьер.

Он сообщил, что после анализа эффективности такого способа можно будет провести не только перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу — цифровизации других подобных мероприятий — от электронных опросов по важным вопросам до выборов президента или Верховной Рады через смартфон.

Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год. По предварительным подсчетам, она обойдется госбюджету в 2 млрд грн. Предыдущий раз она проводилась в 2001 году, по ее результатам было установлено, что в Украине проживает 48,5 млн человек. Данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количество детских садов, школ и медучреждений и т.д.

Отметим, что идея провести перепись населения через смартфон и с использованием технологии блокчейн была высказана командой Владимира Зеленского во время президентской выборной кампании.

Источник: Liga.net, Степан Кубив