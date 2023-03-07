Процессоры Intel Panther Lake получат графическое ядро Xe3-LPG – это почти всё, что о них известно

В прошлом месяце Intel подтвердила, что разрабатывает вариант своей архитектуры Xe под названием LPG. Распределенный подход к архитектуре процессоров позволяет компании лучше оптимизировать и тестировать чиплеты для сценариев с низким и высоким энергопотреблением, включая интегрированные и дискретные архитектуры графических процессоров.

Panther Lake — будущая архитектура процессора Core, которая последует за Lunar Lake примерно в 2025–2026 годах. О серии известно мало подробностей, однако появились сведения о встроенной в эти процессоры графике.

Согласно сведениям профилю LinkedIn одного из инженеров Intel по графическим процессорам, обнаруженному пользователем Twitter @harukaze5719, Intel планирует интеграцию архитектуры видео Xe3-LPG в процессоры Panther Lake. Эта архитектура будет наследовать Xe-LPG и Xe2-LPG, разработанные для Meteor Lake и Lunar Lake.

В прошлом году компания представила дорожную карту графических процессоров, подтвердив, что видеоядро Arc Tile станет частью будущих платформ Lake. Чего на этом слайде не было сказано, так это того, что Arc GPU для серии Core «запаздывают» на одно поколение Xe по сравнению с дискретными GPU.

Дорожная карта CPU Intel все еще довольно неопределенна, в последнее время появились слухи о задержке Meteor Lake. Однако в целом понятно, что архитектура Xe никуда не денется и получит множество итераций. Архитектура также будет использоваться в десктопных видеокартах, но в вариантах HPG – Battlemage, Celestial и Druid.

Источник: VideoCardz