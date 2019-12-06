Qualcomm не обманула. Первые тесты подтверждают заявленную производительность Snapdragon 865





На днях Qualcomm представила топовую однокристальную систему Snapdragon 865, которая станет основой большинства флагманских смартфонов 2020 года. Она получила множество впечатляющих возможностей — поддержка памяти LPDDR5 2750 МГц, экранов со 144 Гц, видео 8K при 30 к/с или 4K при 120 к/с, отдельных графических драйверов и камер разрешением до 200 Мп. Если же говорить о производительности, которой уже давно за глаза в топовых SoC, производитель заявляет 20-25% прирост по части CPU и GPU в сравнении с уже хорошо знакомой Snapdragon 855 (именно 855, а не 855+). Теперь же появились первые результаты синтетических тестов производительности Snapdragon 865. Они подтверждают, что Qualcomm не обманула. Сразу оговорим, что речь о тестах в старом Geekbench 4, тогда как имеющиеся записи Geekbench 5 выглядят сомнительными.

Как видим, результаты впечатляют, особенно в однопоточном режиме (4300 баллов). Они демонстрируют прирост на уровне 22-23% по сравнению с Snapdragon 855. Напомним, что в версии Snapdragon 855+ разогнан только GPU, а по части CPU она идентична обычной Snapdragon 855. И поскольку Geekbench не оценивает вычислительную мощность графики, нельзя точно сказать, насколько Snapdragon 865 быстрее Snapdragon 855+ по части графики.

Нам еще предстоит дождаться достоверных данных о производительности нового флагманского процессора Samsung Exynos, но у Snapdragon 865 есть все шансы стать самым быстрым чипсетом для смартфонов Android первой половины 2020 года. Сравнение с актуальной платформой Apple лишено смысла из-за разных операционных систем.

Источник: GSM Arena