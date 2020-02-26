Qualcomm похвасталась популярностью Snapdragon 865 (список будущих смартфонов) и показала референсный дизайн гарнитуры смешанной реальности на базе платформы Snapdragon XR2

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Несмотря на то, что выставка Mobile World Congress 2020 официально была отменена, некоторые компании всё же провели мероприятия для прессы. Одной из них оказалась Qualcomm, которая всё же решила продемонстрировать возможности своего флагманского процессора Snapdragon 865. Он предлагает высокую производительность, поддержку Qualcomm FastConnect 6800, записи видео в разрешении 8K, Dolby Vision, запись видео Slow Motion с частотой 960 кадров в секунду без ограничений по времени, Adreno Updateable GPU Drivers и др.

При этом Qualcomm рассказала о большом перечне устройств, которые основаны на её новейшем чипсете. Некоторые из них ещё даже не были официально анонсированы.

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2​​​

realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

Кроме того, Qualcomm объявила, какие операторы сотовой связи будут поддерживать работу ПК с Windows 10 для ARM с 5G и что именно будет поддерживаться. Например, в Северной Америке связью 5G можно будет воспользоваться только в сетях Verizon и Sprint, а клиентам AT&T или T-Mobile придётся довольствоваться режимом 4G LTE.

Для Европы, Ближнего Востока и Африки поддержка 5G доступна в сетях следующих операторов:

EE

Swisscom

Telefonica

TIM

Transatel

В Азии, Австралии и Новой Зеландии можно воспользоваться услугами следующих операторов:

China Mobile

China Telecom

China Unicom

KDDI Corporation

Rakuten Mobile

KT

LGU+

SK Telecom

SoftBank Corp.

Telstra

При этом речь идёт только 5G-компьютерах, основанных на платформе Qualcomm Snapdragon Compute Platforms. Те устройства, которые выполнены на базе платформы Intel и используют 5G-модемы Qualcomm, поддерживают работу только в частотном диапазоне до 6 ГГц. Таким образом, операторы, работающие только в диапазоне mmWave (например, Verizon), не смогут обеспечить работу устройств в сетях 5G.

Наконец, Qualcomm представила референсную гарнитуру смешанной реальности на базе собственной платформы Snapdragon XR2, которая была анонсирована в конце прошлого года. Это первый 5G-чипсет для устройств дополненной реальности, предлагающий высокую производительность и поддержку семи камер.

Референсный дизайн предназначен для демонстрации работы платформы Snapdragon XR2 в гарнитуре расширенной реальности (XR). Goertek создала эталонное устройство, призванное помочь производителям масштабировать и создавать собственные коммерческие гарнитуры виртуальной, дополненной и смешанной реальности.

Представленное устройство обеспечивает высокую производительность, в том числе в задачах искусственного интеллекта, поддержкой высокого разрешения. Также упоминаются инфракрасный излучатель для отслеживания движения рук и головы с одновременны определением местности. Также есть система электромагнитного слежения от Northern Digital для отслеживания контроллера 6DoF с малой задержкой и других периферийных устройств. Кроме того, эталонная гарнитура поддерживает 3D-аудио и голосовые команды, а также ЖК-дисплей с разрешением 2Kx2K для каждого глаза. Референсный дизайн гарнитуры на базе платформы Snapdragon XR2 обеспечивает поддержку связи 5G благодаря наличию модема Qualcomm Snapdragon X55.

Компания Qualcomm заявляет, что ее эталонный дизайн гарнитуры будет доступен для избранных партнёров в ближайшие месяцы. Однако пока не уточняется, когда партнёры выведут на рынок свои коммерческие устройства.

Источник: neowin 1, 2, 3