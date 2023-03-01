Quest 3 и новые Ray-Ban Stories до конца 2023-го, а легкие очки AR не раньше 2027-го — планы Meta по выпуску новых гарнитур AR|VR

Meta распространила среди сотрудников дорожную карту оборудования дополненной и виртуальной реальности. Согласно информации инсайдеров, компания планирует выпустить свои первые полноценные очки AR в 2027 году. Также в Meta намерены использовать очки дополненной реальности в течение дня в качестве замены смартфонов. Цукерберг назвал их «Святым Граалем», который к концу этого десятилетия «изменит наши отношения с технологиями».

Очки под кодовым названием Orion смогут отображать аватары в виде высококачественных голограмм, наложенных поверх реального мира. Сотрудники получат возможность протестировать устройство в 2024 году, прежде чем умные очки Meta будут доступны для пользователей.

Во время презентации дорожной карты во вторник Алекс Химел, вице-президент компании по дополненной реальности, изложил план выпуска множества устройств до 2027 года:

Этой осенью компания планирует выпустить новую версию Ray-Ban Stories, разработанную в сотрудничестве с Luxottica.

Гарнитура Quest 3, которая будет в два раза тоньше и мощнее Quest 2, также будет доступна в конце этого года.

В 2024 году Meta планирует выпустить гарнитуру виртуальной реальности под кодовым названием Ventura «по самой привлекательной цене».

В 2025 году, Meta планирует выпустить Ray-Ban Stories третьего поколения, с встроенным «видоискателем» для просмотра входящих текстов, сканирования QR-кодов и перевода сообщений на другие языки в режиме реального времени. Пользователи смогут управлять очками движениями рук и вводить сообщения с помощью виртуальной клавиатуры.

Также компания разрабатывает смарт-часы для совместного использования с очками AR, при этом Meta отказалась от своих планов по выпуску умных часов со съемным дисплеем и камерами.

Meta – не единственная крупная технологическая компания, которая планирует выпустить очки и гарнитуры AR и VR в ближайшие несколько лет. Ожидается, что Apple представит гарнитуру смешанной реальности на WWDC в июне. По сообщениям, в Купертино работают и над более дешевой версией. Недавно легкие беспроводные очки AR представила Xiaomi, Sony выпустила PlayStation VR2, над технологиями смешанной реальности активно работают и Samsung и Qualcomm.

Большой материал о дорожной карте AR и VR от Meta с массой деталей и цитат представил The Verge.