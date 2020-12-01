Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT поступили в продажу в Украине по цене от 30 499 гривен





На данный момент видеокарты Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT в исполнении Sapphire появились в интернет-магазине Rozetka. Младшая оценивается в 30 499 гривен, а старшая — в 36 999 гривен.

Официальные продажи альтернативных вариантов видеокарт Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT от OEM-партнеров AMD стартовали по всему миру 25 ноября (эталонные версии вышли на неделю раньше, 18 ноября), но ввиду крайне ограниченных поставок до Украины адаптеры добрались только сейчас. И пока есть только по одному варианту от Sapphire в одном интернет-магазине. Иными словами, в Украине, как и по всему миру, наблюдается острый дефицит видеокарт Radeon RX 6800.

Судя по изображениям и характеристикам оговариваемые модели Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT от Sapphire полностью повторяют референс. Напомним, рекомендованные цены на референсные карты Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT для США без учета налогов — $579 (16 544 грн) и $649 (18 544 грн) соответственно. Но сейчас карт по таким ценам не найти и там. Буквально на днях AMD предупредила, что в ближайшие месяцы не стоит ждать нормализации цен на Radeon RX 6800 от AIB-партнеров.