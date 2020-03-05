Разборка Samsung Galaxy S20 Ultra показала крупный 108-мп сенсор и перископ с оптической стабилизацией





Специалисты из iFixit получили в своё распоряжение недавно представленный смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra и устроили традиционное вскрытие устройства, попутно оценив его ремонтопригодность. Как мы знаем, эта модель 108-мегапиксельной камерой с перископом Space Zoom. Насколько большим получился модуль камеры, можно увидеть на следующей сравнительной фотографии, где в одном кадре разместились блоки камер смартфонов Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro и Galaxy Note10+.

Столь большой размер блока камер обусловлен крупными размерами самого сенсора. Отмечается, что 108-мегапиксельный сенсор в Galaxy S20 Ultra по своим физическим размерам почти в 2 раза превосходит размеры 12-мегапиксельного основного сенсора, используемого в iPhone 11 Pro.

В процессе разборки также удалось взглянуть на модуль перископа. При этом обнаружилось, что призма перископа имеет собственную оптическую систему стабилизации изображения. Перископ обеспечивает 4-кратное оптическое увеличение изображения. Благодаря комбинации оптического увеличения, цифрового увеличения и кадрирования сенсора компания смогла реализовать 100-кратное увеличение 100X Space Zoom. И при этом все необходимые компоненты удалось разместить в корпусе смартфона толщиной 8,8 мм.

Кроме того, с инженерной точки зрения впечатляющим является тот факт, что компания Samsung смогла разместить в этом корпусе также большое количество чипов и крупную батарею емкостью 5000 мАч. Но все эти ухищрения отразились на ремонтопригодности устройства. Разобрав аппарат на отдельные компоненты, эксперты iFixit присвоили новому смартфону Samsung Galaxy S20 Ultra рейтинг ремонтопригодности 3 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемая модель плохо поддаётся ремонту. Хотя это типичная ситуация для современных мобильных устройств.

Отмечается, что, хотя устройство содержит много модульных компонентов, которые можно заменить в случае поломки, получить доступ к внутренним компонентам непросто, так как для этого приходится открывать корпус, начиная хрупкого заднего стекла. Замена батареи также стала трудной задачей, так как она прочно закреплена клеем, а рядом имеется больше количество соединительных кабелей. Наконец, для замены дисплея потребуется полностью разобрать смартфон.

Источник: iFixit