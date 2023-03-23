С соавтора мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в домашнем насилии – ранее его уволили из всех проектов

С Джастина Ройланда, одного из создателей «Рика и Морти», а также игры High On Life, сняли обвинения в домашнем насилии. В прокуратуре заявили: «Сегодня мы сняли обвинения в связи с отсутствием достаточных доказательств, не оставляющих разумных сомнений». В январе Ройланд предстал перед судом по обвинению в совершении домашнего насилия с нанесением телесных повреждений и незаконном лишении свободы путем угрозы, насилия, мошенничества и/или обмана.

«Я всегда знал, что эти утверждения были ложными, и у меня никогда не было сомнений, что этот день наступит», — написал Ройланд в Twitter. «Я благодарен за то, что это дело было прекращено, но в то же время я все еще глубоко потрясен той ужасной ложью, которая распространялась обо мне во время этого процесса. Больше всего я разочарован тем, что так много людей поспешили судить, не зная фактов, основываясь исключительно на слове озлобленного экс-партнера, пытающегося обойти надлежащую правовую процедуру и добиться для меня «отмены». То, что это, удалось, даже частично, – позорно. Однако теперь, когда судебное дело закончилось, я полон решимости двигаться вперед и сосредоточиться как на своих творческих проектах, так и на восстановлении своего доброго имени».

Адвокат Ройланда, Т. Эдвард Велборн, сообщил Variety: «Я благодарю окружную прокуратуру округа Ориндж за тщательный анализ фактов и решение закрыть дело против Джастина. Я благодарен, что справедливость восторжествовала».

Из-за обвинений Adult Swim разорвала отношения с Джастином. Затем Ройланд ушел из игровой компании Squanch Games, соучредителем которой он стал в 2016 году.

Джастин Ройланд наиболее известен как соавтор анимационного сериала «Рик и Морти» производства Adult Swim, где он также озвучивал двух главных героев. В активе Ройланда также мультсериал «Солнечные противоположности» (Solar Opposites) от Hulu, продленный на пятый сезон в октябре, и «Человек-коала», где он был исполнительным продюсером и актером озвучивания. В этих сериалах Джастин также потерял работу.

Adult Swim и Hulu отказались комментировать ситуацию для Variety. Очень зря – извинения бы в данном случае не помешали. Еще один пример несправедливого внесудебного преследования, называемого «культурой отмены». По сути, клеветники таким образом добиваются своего – обвинения сняты, но жизнь человека во многих аспектах оказывается разрушенной.