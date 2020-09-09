Samsung и SK Hynix прекращают продажу DRAM и NAND чипов компании Huawei





Как мы знаем, с 15 сентября компания TSMC прекращает производство мобильных чипсетов для Huawei. Это стало следствием санкций со стороны американского правительства. В результате, китайский телекоммуникационный гигант может столкнуться с дефицитом мобильных процессоров. Но это не все неприятности для Huawei.

Из-за санкций США, Samsung и SK Hynix также в скором времени прекратят продажу своих чипов памяти DRAM и NAND компании Huawei. По данным корейских СМИ, компании приостановят все торговые отношения с Huawei и полностью прекратят отгрузку полупроводниковой продукции с 15 сентября. В этот день вступает в силу новый пакет ограничений в отношении китайского гиганта.

Эти санкции были анонсированы в августе после ряда других ограничений. Они запрещают неамериканским компаниям продавать компоненты, разработанные с использованием американских технологий, если эти компании не получат специального разрешения. И эти ограничения являются очень болезненными для Huawei, которая заявила, что больше не сможет производить свои чипсеты Kirin. Теперь она лишается доступа и к ряду других компонентов, используемых в смартфонах.

Китайское правительство инвестировало значительные средства в отечественную компанию по производству полупроводниковой продукции – SMIC. Её производственные мощности предлагается использовать в качестве альтернативного поставщика для Huawei. Но администрация Трампа также пригрозила санкциями против SMIC, что вынудило министерство иностранных дел Китая обвинить США в «вопиющей гегемонии». Таким образом, у Huawei остаётся всё меньше и меньше вариантов по закупке комплектующих для своих смартфонов. Вместе с тем, американский производитель чипсетов Qualcomm, по сообщениям осведомлённых источников, лоббировал в администрации президента США Дональда Трампа снятие ограничений с Huawei и возобновление торговых отношений с китайской компанией.

Правительство США утверждает, что инфраструктура Huawei представляет собой угрозу национальной безопасности страны. Также утверждается, что Huawei участвовала в краже коммерческой тайны и нарушала санкции в отношении Ирана. В связи с этим и были введены санкции уже в отношении самой Huawei. Эти ограничения являются частью более крупной торговой войны между Китаем и администрацией президента США Дональда Трампа, которая в последнее время сосредоточена на сервисах социальных сетей, таких как TikTok и WeChat. Вместе с тем, всё более строгие ограничения в отношении Huawei могут изменить рынок смартфонов и чипов.

Источник: The Verge