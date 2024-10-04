Сериал «Властелин колец»: исполнитель роли Незнакомца рассказал, общался ли с предшественником в трилогии Джексона

Личность Незнакомца была раскрыта в финале второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Актер Дэниел Уэйман рассказал, общался ли он с предшественником на этой роли.

Итак, Незнакомец оказался Гэндальфом. Сайт GamesRadar спросил Веймана, общался ли он с предыдущим Гэндальфом. Актер говорит, что еще не связывался с Иеном Маккелленом, но рассказал, что общего в их игре:

«Я еще нет, нет. Боже, поговорить с Иеном было бы здорово. Для меня это было бы большой честью. Все люди, которые играли волшебников на экране, были потрясающими. Недавно я прочитал несколько [его] интервью, и возвращение к Толкину, кажется, является нашим [общим] подходом. Есть что-то в историях Толкина, неоспоримое для Гэндальфа, есть семена, которые являются его сердцем — идея доброты, любви, тепла, искать в людях лучшее… Эти вещи, как я слышал, очень похожи на то, что мы оба взяли от Толкина».

Как оказалось, Вейман на самом деле не знал тайны своего героя на протяжении всех лет. Ему рассказали о Гэндальфе в конце съемочного процесса второго сезона «Властелин колец: Кольца власти» на Тенерифе.

«Я узнал об этом, когда они собирались ломать внутренние декорации в дома Тома Бомбадила. Они сказали, смотрите, мы должны сделать восьмой эпизод, и я думаю, что мы были в шестом эпизоде в то время. Шарлотта [Брэндстрём], которая режиссировала это, и шоураннер Патрик Маккей посадили меня и сказали: «[Вот] как другие жители Средиземья будут называть его — это Гэндальф», — говорит Вейман.

Дэниел Вейман говорит, что очень волновался перед тем, как услышать какое-либо имя. Он знал о фанатских теориях и чувствовал ответственность за то, кого увидят зрители.